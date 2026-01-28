Baie-Comeau conserve ses 4 fleurons

Baie-Comeau confirme sa place parmi les municipalités les mieux classées en matière d’embellissement au Québec en conservant ses 4 fleurons horticoles. Cette reconnaissance provinciale souligne des efforts soutenus en verdissement et en qualité des aménagements visibles à l’échelle de la ville.

Le maintien de sa cote a été dévoilé en marge de la classification horticole 2025 des Fleurons du Québec, dont les résultats ont été rendus publics le 28 janvier à Saint-Hyacinthe.

Le dévoilement de la 20e édition de la classification s’est tenu lors d’une soirée officielle à la Salle Théâtre La Scène, en présence de près de 200 élus et représentants municipaux provenant de partout au Québec. Les attestations ont été remises par la présidente de la Corporation des Fleurons du Québec, Mélanie Villeneuve.

Parmi les 101 municipalités évaluées en 2025, 23 ont vu leur nombre de fleurons augmenter, tandis que la majorité a amélioré son positionnement global dans la grille de classification. Baie-Comeau fait partie des villes ayant réussi à conserver leur distinction, reflétant un engagement soutenu envers l’embellissement durable de son territoire.

La Corporation des Fleurons du Québec souligne l’implication de l’ensemble des municipalités reconnues cette année, dont Baie-Comeau, pour leurs actions concrètes visant à améliorer le cadre de vie des citoyens.

Les fleurons sont attribués pour une période de trois ans et sont accompagnés d’un rapport d’évaluation professionnelle proposant des recommandations adaptées à chaque milieu afin de favoriser une progression continue.

L’évaluation repose sur l’analyse de 60 % du territoire municipal et prend en compte l’ensemble des lieux visibles au public, qu’ils soient publics, institutionnels, commerciaux ou privés. Les pratiques liées au développement durable, telles que le compostage, les jardins communautaires et la protection du patrimoine arboricole, influencent également le résultat final.

À l’échelle provinciale, 40 % de la population québécoise habite actuellement dans une municipalité reconnue par les Fleurons du Québec. En 2025, ce sont 306 municipalités, réparties dans toutes les régions, qui affichent cette distinction, illustrant l’intérêt grandissant des collectivités pour le verdissement et l’amélioration des milieux de vie urbains et ruraux.