Biagio Jr. Daniele, un défenseur qui se nourrit de la compétition

Le défenseur Biagio Jr. Daniele arrive à Baie-Comeau avec une énorme passion pour la compétition et l’envie d’évoluer au sein d’un jeune noyau prometteur.

Le numéro 27 n’a que de bons mots pour Baie-Comeau depuis son arrivée dans la région, après un échange entre le Drakkar et le Régiment de Terre-Neuve.

« J’adore Baie-Comeau, j’ai une belle famille de pension. C’est vraiment le fun d’être avec une nouvelle équipe, tu apprends beaucoup », déclare-t-il d’entrée de jeu.

Le joueur de 17 ans aime le sentiment de se retrouver dans une jeune équipe, qui entame un nouveau cycle. Pour lui, c’est un contexte qu’il juge idéal pour progresser collectivement.

« Beaucoup de gens me disaient que, même si on n’est pas une équipe haut classée dans la ligue maintenant, tout le monde est proche dans le groupe. C’est ce que j’ai vu quand je suis arrivé ici », partage celui qui a sept parties de jouées au moment d’écrire ces lignes.

Drakkar Baie-Comeau. Biagio Jr. Daniele Photo Kassandra Blais

Pour son père et pour la compétition

Il n’aura fallu que quelques minutes sur la glace pour que Biagio Jr. Daniele tombe en amour avec le hockey, lui qui voulait suivre les traces de son père.

« J’ai commencé au hockey avec mon père. Il jouait au hockey et, quand j’étais très jeune, je voulais toujours être avec lui. J’allais voir ses matchs, mais un soir où je n’ai pas pu y aller, j’ai dormi avec son bâton », se souvient le hockeyeur.

Aujourd’hui, il enfile toujours ses patins avec une passion indéniable pour la compétition. « J’aime la compétition, le thrill de gagner et de travailler fort pour gagner », lance-t-il.

Comment décrire son style de jeu en un mot ? « Excitant » ou « offensif », répond Biagio Jr. Daniele.

Le cahier de présentation des nouveaux joueurs du Drakkar est disponible dans l’édition du 28 janvier du journal Le Manic.

