Halte Répit Baie-Comeau trace sa voie

Halte Répit Baie-Comeau fait son petit bonhomme de chemin depuis un an dans le domaine des services à domicile privés auprès des aînés et des personnes vulnérables. Plutôt méconnu, l’organisme tire tout de même son épingle du jeu grâce au bouche-à-oreille, aux références du milieu de la santé et à Facebook.

Les besoins sont là, assure Josée Glazer, coordonnatrice et intervenante chez Halte Répit Baie-Comeau. Que ce soit pour de l’accompagnement, un petit coup de pouce dans l’organisation à la maison ou encore des activités de groupe, les gens en perte d’autonomie et leurs aidants naturels peuvent compter sur le soutien de Mme Glazer et de ses trois employés à temps partiel.

Halte Répit Baie-Comeau veut agir en complémentarité avec les services déjà offerts. Le jeune organisme n’est pas encore reconnu par le programme de soutien aux organismes communautaires du réseau de la santé et des services sociaux. Il fonctionne donc sans subvention.

En décembre prochain, comme il aura deux ans d’existence, il pourra tenter de se qualifier pour une aide financière et ainsi alléger la contribution de ses clients.

La venue au monde de l’organisme à but non lucratif fait suite, d’une certaine façon, à la fermeture du bureau de Baie-Comeau de la Société Alzheimer Côte-Nord en 2024, pour lequel Mme Glazer a travaillé pendant cinq ans. Une fermeture qui a fait mal à la clientèle.

« Je m’en faisais parler beaucoup après. On a commencé à réfléchir. On savait qu’il y avait des besoins. Moi, je voulais donner des services A1, des services personnalisés », poursuit la dame.

Des tâches diverses

L’organisme a principalement des clients réguliers qu’il voit chaque semaine, mais aussi quelques autres auxquels il répond plus sur une base ponctuelle. La première visite d’un usager se fait en présence de sa travailleuse sociale ou du proche aidant.

Ses services ratissent très large. Au-delà du brin de ménage ou de la popote à faire, il peut y avoir le café à siroter dans un restaurant, les petites commissions à l’épicerie ou même, comme c’est arrivé récemment, les démarches à réaliser pour permettre à une personne de recevoir la communion chez elle aux deux semaines.

Autre exemple d’aide fourni par la coordonnatrice, il y a ce client incapable de faire fonctionner son micro-ondes.

« On prend ça en charge. On a fait une marche à suivre. Le monsieur est content. Il ne s’était jamais servi du micro-ondes. C’est toutes des petites tâches de même. On est à l’écoute d’eux et on va prendre le temps de le faire. »

Mme Glazer mise beaucoup sur la stimulation des personnes en perte d’autonomie afin de freiner les pertes cognitives et favoriser leur maintien à domicile.

« On fait beaucoup d’activités pour les stimuler. Je demande le plus possible qu’il y ait une rotation dans les activités. La stimulation, c’est tellement important », insiste celle qui se rend aussi dans des résidences privées pour aînés et des ressources intermédiaires afin de faire de l’animation, comme des bingos.

Des témoignages éloquents de proches aidants

Pour des proches aidants, Halte Répit Baie-Comeau est littéralement un cadeau du ciel. Parlez-en à Diane St-Louis et Louise Jean.

Mme St-Louis bénéficie des services de l’organisme depuis l’été 2025 pour sa maman, atteinte de la maladie d’Alzheimer et résidente du Boisé sur Mer. “ C’est un super service qu’on a là. Ça libère ”, lance celle qui est toujours sur le marché du travail.

Elle explique que sa maman effectue deux sorties par semaine d’une heure et demie avec Josée Glazer, coordonnatrice et intervenante chez Halte Répit Baie-Comeau. ” C’est pour y faire faire activités. Des fois, elle l’amène au centre d’achats. Des fois, elle l’amène marcher au parc des Pionniers, c’est plus quand c’est l’été, on s’entend. ”

Il arrive aussi que l’intervenante tienne uniquement compagnie à sa mère à la résidence. “ Elle lui fait faire des petites activités pour essayer de la stimuler, de la divertir ”, ajoute Mme St-Louis.

Cette dernière considère les services de Halte Répit Baie-Comeau comme essentiels pour les proches aidants. “ Quelqu’un qui est capable de se le payer, c’est un plus vraiment pour les malades et pour les aidants aussi. Moi, je leur dis tout le temps : “Vous êtes extraordinaires”. ”

Le mieux pour son père

Pour sa part, Louise Jean a découvert les services de l’organisme en septembre 2025 et elle se dit plus que satisfaite pour elle-même et pour son père de 93 ans en perte d’autonomie physique qui habite avec elle.

“ Halte Répit, depuis que je fais affaire, j’ai pas un mot à dire. C’est Mme Glazer qui s’occupe de mon père. Elle fait tout ”, indique Mme Jean en insistant sur le “ tout ”. Ménage, commissions, aide aux repas et autres font partie des tâches dévolues à l’intervenante.

Celle qui travaille à temps plein affirme que les services de Halte Répit Baie-Comeau sont sur la coche par rapport à ceux déjà obtenus par d’autres organisations dans le passé. “ J’espère que Halte Répit va rester en place ”, conclut la dame, en soulignant l’importance du bien-être des aînés.