Installation d’une nouvelle tour cellulaire à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 2:00 PM - 28 janvier 2026
Temps de lecture :

Terrion souhaite implanter une nouvelle tour de télécommunication à Baie-Comeau, dans le secteur Marquette.  Photo Pixabay

Baie-Comeau souhaite améliorer la couverture cellulaire dans le secteur Marquette par l’implantation d’une nouvelle tour de télécommunication. 

C’est l’entreprise Terrion qui installerait cette tour cellulaire au 10, avenue Roméo-Vézina. 

« L’objectif de cette tour est d’améliorer la couverture actuelle, y compris à l’intérieur des bâtiments, ainsi que la qualité, la vitesse et la capacité du réseau dans le quartier La Chasse, dans une partie des quartiers Saint-Nom-de-Marie et Saint-Georges, mais aussi sur le long de la route 138 », indique le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens.

« Une entreprise a identifié un site à proximité des Chevaliers de Colomb dans le secteur Marquette, où sur le plan de la technologie, quand ils ont fait l’analyse, ça viendrait régler le problème », enchaîne le directeur général, François Corriveau. 

Les citoyens consultés

Michel Desbiens précise qu’il s’agit d’un avis préliminaire. « Le promoteur s’engage à inviter les résidents habitant dans un rayon équivalent de 180 mètres, soit trois fois la hauteur de la structure, [à une consultation] », explique-t-il.

Selon les informations de la Ville, les entreprises et les résidents ont reçu des avis entre le 22 et le 28 janvier concernant la consultation, qui débute le 28 janvier. 

Celle-ci est d’une durée de 30 jours et peut être prolongée au besoin. Comme le conseil ne sera pas informé avant la fin février, la résolution d’appui officiel ne se fera pas avant la séance du mois de mars. 

Sur un terrain privé

Il y aura des droits de revenus pour occuper le site. Dans ce cas-ci, il s’agit d’un site privé, détenu par un organisme à but non lucratif. 

« On a vu des tours cellulaires s’installer sur d’autres propriétés à Baie-Comeau. Des fois, c’est la Société d’expansion qui en était propriétaire. Dans ce cas-ci, c’est sur le terrain des Chevaliers de Colomb dans le secteur Marquette », souligne M. Corriveau. 

