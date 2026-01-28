Robin Benoit veut contribuer aux victoires 

Robin Benoit a rejoint l’alignement de Baie-Comeau au tout dernier jour, à la dernière heure, de la période des transactions. Il arrive chez le Drakkar pour créer de l’offensive et contribuer à la montée du jeu, mais il espère aussi travailler sur son jeu défensif.

« J’amène de l’offensif. Je crois que c’est la raison pour laquelle ils sont venus me chercher », indique l’attaquant de 18 ans.

Ce dernier est clair : il veut gagner. « Les coachs, les joueurs, même en reconstruction, tout le monde veut gagner ! »

« On a le bon groupe pour ça et je pense qu’on est capable. Il y a beaucoup de jeunes, mais les jeunes sont bons et on a tous une bonne maturité », remarque-t-il.

Le nouveau Viking souligne l’excellent esprit d’équipe qu’il ressent autant dans le vestiaire que sur la glace. « On ne le prend pas comme si on était moins bon que les autres, on sait qu’on peut compétitionner avec les autres équipes », dit-il, convaincu du potentiel du Drakkar.

Robin Benoit sur la glace du Centre sportif Alcoa. Photo Kassandra Blais

Un bel accueil à Baie-Comeau

« Les gars sont super nice. Tout le monde m’a super bien intégré », lance le hockeyeur qui arrive du Phoenix de Sherbrooke.

« C’est sûr que Baie-Comeau, c’est un changement avec Sherbrooke, mais c’est tellement beau et comme je viens du Lac-Saint-Jean, je suis habitué aux grands espaces », ajoute-t-il.

Tout comme pour ses coéquipiers, Robin Benoit reçoit les encouragements de la foule comme une motivation supplémentaire sur la glace.

« C’est vrai que ça donne un boost. Il y a un petit jeu et tout le monde crie, les gens sont passionnés », se réjouit le numéro 43.

Le cahier de présentation des nouveaux joueurs du Drakkar est disponible dans l’édition du 28 janvier du journal Le Manic.

À lire aussi :