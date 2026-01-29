Baisse de taxes de 29 % pour les résidents de Pointe-aux-Outardes 

Les résidents de Pointe-aux-Outardes voient leur taux de taxation diminuer pour l’année 2026. La Municipalité a adopté son budget, qui lui connaît une hausse.

Le budget de 2026 de Pointe-aux-Outardes s’élève à 2 426 567 $, soit une augmentation de 4,53 % par rapport à l’année précédente.

« Afin d’être équitable envers la moyenne des contribuables, le taux de la taxe foncière résidentielle passe 1,125 $ du 100 $ d’évaluation à 0,80 $ du 100 $ d’évaluation, soit une diminution du taux de 29 % », peut-on lire dans un communiqué.

Il n’y a pas seulement le taux de taxation résidentiel qui connaît une diminution pour 2026.

La taxe sur les immeubles non résidentiels passe, quant à elle, de 2,18 $ à 1,64 $, en raison de la forte hausse au rôle triennal d’évaluation et de la loi sur la fiscalité municipale.

Pour les milieux agricole et industriel, le taux de taxation connaît aussi une décroissance.

La taxe agricole passe de 1 125 $ à 0,80 $ et la taxe industrielle passe de 2 775 $ à 2 186 $, en raison de la loi sur la fiscalité municipale.

Rôle d’évaluation

La valeur des immeubles augmente à Pointe-aux-Outardes en raison de l’ajustement du nouveau rôle d’évaluation.

Celui-ci n’avait pas été ajusté depuis 2018. Il s’agit d’une hausse moyenne de 42,42 %. Certains immeubles seront plus affectés que d’autres, en raison des ventes en surenchère dans leur secteur ou leur situation offrant une plus-value.

Services et entretien

La hausse notée dans les prévisions budgétaires est due en grande partie à l’augmentation des coûts liés aux services et à l’entretien des infrastructures.

Les dépenses en matière de traitement de l’eau, de gestion des déchets et de vidange des fosses septiques représentent à elles seules 6,76 % de plus que l’an dernier.

« De plus, nous avons dû faire face à une augmentation de 12,10 % du coût de notre contrat de vidange de fosses septiques comparativement à ce qui avait été prévu en août 2025 », inscrit la Municipalité.

« Afin de minimiser l’impact sur le compte des contribuables, nous avons affecté le surplus accumulé de 25 000 $ », explique-t-elle ensuite.