Baisse de taxes de 29 % pour les résidents de Pointe-aux-Outardes 

Par Karianne Nepton-Philippe 7:00 AM - 29 janvier 2026
Temps de lecture :

La Municipalité de Pointe-aux-Outardes a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2026.  Photo archives Sébastien St-Jean - Photographe

Les résidents de Pointe-aux-Outardes voient leur taux de taxation diminuer pour l’année 2026. La Municipalité a adopté son budget, qui lui connaît une hausse. 

Le budget de 2026 de Pointe-aux-Outardes s’élève à 2 426 567 $, soit une augmentation de 4,53 % par rapport à l’année précédente.  

« Afin d’être équitable envers la moyenne des contribuables, le taux de la taxe foncière résidentielle passe 1,125 $ du 100 $ d’évaluation à 0,80 $ du 100 $ d’évaluation, soit une diminution du taux de 29 % », peut-on lire dans un communiqué. 

Il n’y a pas seulement le taux de taxation résidentiel qui connaît une diminution pour 2026.

La taxe sur les immeubles non résidentiels passe, quant à elle, de 2,18 $ à 1,64 $, en raison de la forte hausse au rôle triennal d’évaluation et de la loi sur la fiscalité municipale.

Pour les milieux agricole et industriel, le taux de taxation connaît aussi une décroissance. 

La taxe agricole passe de 1 125 $ à 0,80 $ et la taxe industrielle passe de 2 775 $ à 2 186 $, en raison de la loi sur la fiscalité municipale. 

Rôle d’évaluation 

La valeur des immeubles augmente à Pointe-aux-Outardes en raison de l’ajustement du nouveau rôle d’évaluation. 

Celui-ci n’avait pas été ajusté depuis 2018. Il s’agit d’une hausse moyenne de 42,42 %. Certains immeubles seront plus affectés que d’autres, en raison des ventes en surenchère dans leur secteur ou leur situation offrant une plus-value.  

Services et entretien

La hausse notée dans les prévisions budgétaires est due en grande partie à l’augmentation des coûts liés aux services et à l’entretien des infrastructures. 

Les dépenses en matière de traitement de l’eau, de gestion des déchets et de vidange des fosses septiques représentent à elles seules 6,76 % de plus que l’an dernier. 

« De plus, nous avons dû faire face à une augmentation de 12,10 % du coût de notre contrat de vidange de fosses septiques comparativement à ce qui avait été prévu en août 2025 », inscrit la Municipalité. 

« Afin de minimiser l’impact sur le compte des contribuables, nous avons affecté le surplus accumulé de 25 000 $ », explique-t-elle ensuite. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Les VÉ chinois à l’assaut du marché canadien !

Mobilité électrique:  encore du chemin à faire 

Des Nords-Côtiers témoignent, la suite

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Les VÉ chinois à l’assaut du marché canadien !

Consulter la nouvelle

Mobilité électrique:  encore du chemin à faire 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 28 janvier 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer