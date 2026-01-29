Cégep de Baie-Comeau : un espace revampé pour les services audiovisuels

Par Karianne Nepton-Philippe 10:52 AM - 29 janvier 2026
Temps de lecture :

Le nouveau studio d'enregistrement est très populaire auprès des étudiants du Cégep de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Les étudiants du Cégep de Baie-Comeau ont maintenant un nouveau local, fraichement rénové, pour tout ce qui a trait à l’audiovisuel. Le Centre technopédagogique regroupe tous les besoins liés à ces services, en plus de favoriser un meilleur accompagnement. 

Le Cégep de Baie-Comeau a inauguré son nouvel espace, qui sert déjà aux étudiants depuis le mois de novembre.

Déjà prévus au budget, ces travaux sont un investissement de près de 394 000 $. 

« Plutôt que de multiplier les espaces et les achats, nous avons fait le choix d’un modèle collaboratif équitable et efficace. […] Qu’il s’agisse d’une réalité virtuelle, de production de contenu, de balados ou de mentorat numérique, les possibilités sont nombreuses », explique Stéphanie Coll, directrice des études du Cégep de Baie-Comeau. 

Stéphanie Coll, directrice des études du Cégep de Baie-Comeau (à droite), est accompagnée des trois membres du personnel s’occupant du centre technopédagogique. Photo Karianne Nepton-Philippe

La plus grande différence avec les locaux auparavant, c’est que tout se trouve au même endroit.

Parmi les zones, on y retrouve une salle informatique spécialisée, une salle multifonctionnelle, un studio d’enregistrement, un espace de mentorat et encore plus. 

« L’an dernier, on a mis en place du tutorat par les étudiants, pour les compétences informatiques. Donc, des étudiants viennent ici quelques fois par semaine pour du soutien concret sur les usages de la technologie », précise Mme Coll. 

Le Cégep de Baie-Comeau possède un espace entièrement rénové pour les besoins audiovisuels et en technologie des étudiants. Photo Karianne Nepton-Philippe

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Hausse de taxes pour les citoyens de Ragueneau

Départ européen pour deux cyclistes de Baie-Comeau

Des retombées significatives pour une navette Minganie-Gaspésie-Anticosti, conclut une étude

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Hausse de taxes pour les citoyens de Ragueneau

Consulter la nouvelle

Départ européen pour deux cyclistes de Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 28 janvier 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer