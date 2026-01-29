Cégep de Baie-Comeau : un espace revampé pour les services audiovisuels

Les étudiants du Cégep de Baie-Comeau ont maintenant un nouveau local, fraichement rénové, pour tout ce qui a trait à l’audiovisuel. Le Centre technopédagogique regroupe tous les besoins liés à ces services, en plus de favoriser un meilleur accompagnement.

Le Cégep de Baie-Comeau a inauguré son nouvel espace, qui sert déjà aux étudiants depuis le mois de novembre.

Déjà prévus au budget, ces travaux sont un investissement de près de 394 000 $.

« Plutôt que de multiplier les espaces et les achats, nous avons fait le choix d’un modèle collaboratif équitable et efficace. […] Qu’il s’agisse d’une réalité virtuelle, de production de contenu, de balados ou de mentorat numérique, les possibilités sont nombreuses », explique Stéphanie Coll, directrice des études du Cégep de Baie-Comeau.

Stéphanie Coll, directrice des études du Cégep de Baie-Comeau (à droite), est accompagnée des trois membres du personnel s’occupant du centre technopédagogique. Photo Karianne Nepton-Philippe

La plus grande différence avec les locaux auparavant, c’est que tout se trouve au même endroit.

Parmi les zones, on y retrouve une salle informatique spécialisée, une salle multifonctionnelle, un studio d’enregistrement, un espace de mentorat et encore plus.

« L’an dernier, on a mis en place du tutorat par les étudiants, pour les compétences informatiques. Donc, des étudiants viennent ici quelques fois par semaine pour du soutien concret sur les usages de la technologie », précise Mme Coll.