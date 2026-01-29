Départ européen pour deux cyclistes de Baie-Comeau

Les cyclistes Elisabeth Martin et Anaïs Bélanger ont amorcé leur saison 2026 sous le soleil de l’Espagne, au sein de l’équipe du Québec de vélo de montagne. Une expérience exigeante et structurante qui marque une étape clé de leur développement sportif.

De retour d’un camp d’entraînement hivernal à Malaga, en Espagne, Elisabeth Martin (junior) et Anaïs Bélanger (cadette) reviennent avec un solide bagage sportif et humain. Les deux athlètes de l’équipe Mon Vélo faisaient partie d’un groupe sélect d’une douzaine de cyclistes québécois (six garçons et six filles) reconnus parmi l’élite provinciale de leur discipline.

Du 1er au 14 janvier, l’équipe du Québec de vélo de montagne a lancé officiellement sa saison lors de ce camp intensif. Pendant près de deux semaines, les athlètes ont bénéficié de conditions climatiques favorables pour amorcer leur préparation, combinant travail physique soutenu et apprentissages techniques sur des parcours montagneux exigeants.

L’ampleur du programme témoigne de l’intensité de l’expérience : près de 800 kilomètres parcourus et environ 13 000 mètres de dénivelé positif cumulés en 13 jours. « Un volume conséquent, pensé pour développer l’endurance aérobie et la force, au cœur de parcours exigeants mêlant montagnes et cols », explique la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC).

Pour plusieurs membres du contingent, ce séjour a représenté une série de premières expériences, qu’il s’agisse d’un premier camp d’entraînement structuré, d’un premier voyage en Europe ou encore d’une première exposition à un volume d’entraînement aussi soutenu.

« Malgré ces nouveaux défis, les athlètes se sont rapidement adaptés aux exigences du terrain, démontrant une belle capacité de résilience et une progression constante tout au long du camp », relate fièrement la FQSC.

L’aspect collectif a également joué un rôle central dans le succès du camp. Une dynamique positive s’est installée entre les athlètes et le personnel d’encadrement, favorisant la cohésion, l’entraide et la motivation au sein du groupe. « Cette dynamique positive a contribué à maximiser les apprentissages et la qualité du séjour », divulgue la Fédération.

Ce camp à Malaga constitue ainsi une étape marquante dans le parcours de développement des athlètes de l’équipe du Québec et pose des bases solides pour la saison à venir.

La préparation se poursuivra dès février pour Anaïs Bélanger, qui a été invitée à une session d’entraînement sur piste au vélodrome de Bromont. Son coéquipier Léon Bernier, nouvellement classé chez les U17, participera également à cette activité.

Tous deux font partie du projet de développement Génération Z de la Fédération québécoise des sports cyclistes, qui regroupe les meilleurs athlètes U15 et U17.

Évoluant cet été dans la catégorie Cadets Experts sur les circuits québécois et canadien, Anaïs Bélanger et Léon Bernier figurent déjà parmi les espoirs à surveiller de leur discipline.

De son côté, Elisabeth Martin se tourne vers une série de compétitions d’envergure avec l’équipe du Québec dès le mois de mars. Elle prendra d’abord part à la première épreuve de la Coupe Canada à Langford, en Colombie-Britannique, avant d’affronter l’élite du circuit américain en Arkansas.

La Baie-Comoise y visera l’obtention de précieux points UCI, elle qui occupe actuellement le 24e rang mondial chez les juniors.