Deux conseillers financiers de Baie-Comeau se distinguent

Les conseillers financiers de Baie-Comeau, Éric Vallée et Maxime Cantin, se sont une fois de plus illustrés lors du récent gala reconnaissance de Beneva, organisé par la Direction du Centre financier de l’Est du Québec.

Planificateur financier, M. Vallée a remporté le titre de Conseiller national de l’année, en plus du prix Stratège Épargne et Placement, tandis que M. Cantin, conseiller en sécurité financière, a été finaliste dans ces deux catégories ainsi que pour le prix Stratège en assurance vie.

Maxime Cantin (deuxième à partir de la droite) a été finaliste dans ces deux catégories ainsi que pour le prix Stratège en assurance vie. Photo Sébastien Dion

Les deux partenaires d’affaires se sont également classés au plus haut niveau de la Table des maîtres de Conseils financiers Beneva, une distinction réservée aux conseillers les plus performants du réseau.

Ces reconnaissances soulignent non seulement leur performance professionnelle, mais aussi leur engagement soutenu envers leur clientèle et le travail d’équipe qui caractérise leur pratique, contribuant au rayonnement de Baie-Comeau dans le secteur des services financiers.

« Cette réussite est assurément le fruit d’un travail d’équipe soutenu année après année. Entourés

de collègues passionnés et engagés, ils bénéficient d’un soutien essentiel pour offrir un service de

qualité supérieure à leurs clientèles », conclut Sébastien Déry, directeur régional principal au Centre financier régional de l’Est du Québec.