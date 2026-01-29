Hausse de taxes pour les citoyens de Ragueneau

Le taux de taxation connaît une hausse de 5,74 % à Ragueneau, en passant de 1,22 $ à 1,29 $ du 100 $ d’évaluation en 2026. La Municipalité a dévoilé ces chiffres dans l’adoption de son budget le 27 janvier, que son maire Steve Berthiaume qualifie de « conservateur ».

La variation des taxes s’explique surtout par l’augmentation généralisée des coûts d’exploitation.

« Il y a ensuite les rénovations qu’on aura à faire pour des infrastructures existantes ainsi que les services municipaux d’aqueduc et d’égouts », précise M. Berthiaume.

La municipalité doit aussi composer avec la hausse des coûts liés aux contrats, aux matériaux, à l’énergie et à la main-d’œuvre.

Pour M. Berthiaume, ces ajustements visent à assurer la pérennité financière de la municipalité tout en maintenant un niveau de services adéquat pour les citoyens.

Le tarif annuel du service d’aqueduc passe de 240 $ à 249 $. Pour le service d’égouts, il est ajusté de 243 $ à 255 $.

Finalement, le tarif pour la gestion des matières résiduelles connaît une légère diminution, passant de 285 $ à 283 $.

Un budget prudent

Le conseil municipal de Ragueneau a adopté les prévisions budgétaires pour l’année 2026. Le budget s’élève à 3 051 896 $, une légère hausse. Il était de 2 875 163 $ en 2025.

« Avec le conseil et la direction, nous avons travaillé sur un budget très conservateur. Nous n’avons pas ajouté plein de dépenses et de projets », déclare le maire.

« Nous avons été conservateurs dans notre approche cette année pour laisser le temps à l’organisation de nous asseoir et développer la prochaine planification stratégique », poursuit-il.

Plan triennal d’immobilisation

La Municipalité de Ragueneau prévoit investir un peu plus de 7,3 M$ dans ses immobilisations au cours des trois prochaines années.

La grande majorité servira aux travaux de mise aux normes des réseaux d’eau potable et d’égout, dont les investissements sont prévus à partir de 2027.

« Pour l’eau potable, nous avons le projet avec Chute-aux-Outardes, en 2027-2028. Les travaux devraient commencer l’an prochain pour une mise en service, on l’espère, en 2028 », décrit le M. Berthiaume.

Ce dernier mentionne d’ailleurs que la Municipalité tentera davantage de diversifier ses revenus, afin de diminuer le poids de la taxation résidentielle.