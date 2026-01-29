Quand la nature devient notre guide intérieur

Sur la Côte-Nord, le fleuve fume doucement, les arbres se couvrent de neige et le monde semble respirer un peu plus lentement. C’est dans cet espace feutré que je t’invite à commencer l’année en explorant avec moi un thème souvent oublié, mais profondément essentiel : la spiritualité.

Pas obligatoirement celle des églises ou des dogmes. Mais cette capacité que tu as de te relier à quelque chose de plus grand que toi. La nature qui t’entoure. Le silence qui t’habite quand tu prends enfin le temps de t’arrêter. Le sens que tu donnes à tes journées. Les relations qui remplissent ton cœur. L’importance des gestes simples qui tissent ton quotidien. Cette dimension intérieure qui te nourrit en profondeur, même quand tu ne la nommes pas.

Et pour certains, cette spiritualité prend aussi la forme d’une foi, d’un dialogue intérieur qui s’appelle la prière. Et cette relation intime devient un refuge, une source de force, un espace d’amour.

Que tu le veuilles ou non, la spiritualité est partout. Elle t’invite à ralentir, à t’écouter, à te reconnecter à ce qui est essentiel pour toi. Et c’est exactement ce que nous ferons ensemble au fil de ces premières chroniques de l’année : ouvrir un espace pour respirer, réfléchir et ressentir.

Pour commencer ce voyage intérieur, je te propose d’observer ce qui t’entoure depuis toujours : les saisons. Elles sont de véritables enseignantes spirituelles. Elles te rappellent que, toi aussi, tu vis des cycles. Que tu n’es pas fait pour être constamment en mouvement, constamment performant, constamment disponible. La nature ne fonctionne pas ainsi. Pourquoi le ferais-tu?

L’hiver, par exemple, t’invite à ralentir. Regarde les arbres : ils ont laissé tomber leurs feuilles, ils se sont dépouillés. La sève descend vers les racines. Tout semble endormi, mais en réalité, tout se prépare en silence. L’hiver n’est pas une mort, c’est une gestation.

Et toi, est-ce que tu t’accordes ce droit au repos et à l’observation? Est-ce que tu t’autorises des moments de retrait, de calme, de douceur?

Ralentir, ce n’est pas abandonner. Ce n’est pas être paresseux. C’est reconnaître que ton énergie est précieuse. Que ton corps et ton cœur ont besoin de pauses pour se régénérer. C’est accepter que tu ne puisses pas toujours être en mode production, en mode performance, en mode efficacité.

Peut-être que pour toi, ralentir passe par un moment de recueillement. Une prière murmurée au bord du fleuve. Un silence habité. Un cœur qui s’ouvre.

Car la spiritualité, qu’elle soit ancrée dans la nature, dans l’intériorité ou dans la foi, nous ramène toujours au même endroit : ce lieu en nous qui a besoin d’être aimé, soutenu et apaisé.

L’hiver te montre que la vie continue même dans l’immobilité apparente. Il t’invite à te tourner vers l’intérieur. À écouter ce qui murmure en toi quand le bruit du monde s’apaise. À te poser des questions simples, mais profondes : de quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? Qu’est-ce qui me fait du bien? Qu’est-ce que je veux nourrir dans ma vie?

Puis viendra le printemps, avec ses promesses de renouveau. L’été, avec son élan de vie et d’ouverture. L’automne, avec ses récoltes et ses lâcher-prises. Chacune de ces saisons t’enseignera quelque chose sur toi, sur tes propres rythmes, sur tes passages intérieurs.

Mais pour l’instant, l’hiver est là. Il t’invite à regarder la nature plus longtemps, à respirer plus lentement. À déposer, pour quelques instants, le poids des obligations et des attentes.

Peut-être que la spiritualité commence exactement là : dans ce moment où tu choisis de t’arrêter. De t’écouter. De te rappeler que, comme la nature, tu as besoin de silence pour mieux fleurir.

Alors cet hiver, je t’invite à marcher un peu plus doucement. À t’offrir des instants de paix. Et à découvrir, pas à pas, cette richesse intérieure qui ne demande qu’à être reconnue.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B.Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.