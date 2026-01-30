Chute-aux-Outardes : hausse de taxes pour les résidents, répit pour les commerces

Par Johannie Gaudreault 7:00 AM - 30 janvier 2026
Temps de lecture :

Le conseil municipal de Chute-aux-Outardes a tenté de maintenir un juste équilibre entre la capacité de payer des citoyens et les services municipaux. Photo Johannie Gaudreault

Les propriétaires résidentiels de Chute-aux-Outardes verront leur compte de taxes augmenter en 2026. Le budget municipal adopté le 28 janvier prévoit une hausse de 1,47 % pour une maison unifamiliale moyenne. À l’inverse, les commerces bénéficieront d’une baisse de leur compte de taxes, principalement en raison d’une diminution de leur valeur foncière.

Concrètement, le compte de taxes d’une maison unifamiliale moyenne passera à 2 718,96 $, soit environ 40 $ de plus que l’an dernier. Le taux global de taxation augmente légèrement, passant de 1,971 % à 1,994 %. La Municipalité affirme toutefois avoir limité l’impact de cette hausse dans un contexte économique marqué par l’inflation.

Pour y parvenir, le conseil municipal a choisi de puiser 139 613 $ dans son surplus accumulé, ce qui a permis d’atténuer la hausse du compte de taxes pour les citoyens. Sans cette mesure, l’augmentation aurait été plus importante.

Le budget prévoit aussi la création d’une nouvelle taxe spéciale liée au fonds de roulement, qui générera 24 000 $. Cette somme servira uniquement à rembourser ce fonds, utilisé pour financer certains projets municipaux.

Des commerces moins taxés en 2026

Contrairement aux résidences, les commerces verront leur compte de taxes diminuer cette année. Pour une unité commerciale moyenne, la facture passera à 5 695,36 $, comparativement à 6 056,19 $ en 2025, ce qui représente une baisse d’environ 6 %.

Cette diminution s’explique principalement par une baisse de la valeur foncière moyenne des immeubles commerciaux, évaluée à 9,2 %. Même si les taux de taxation augmentent légèrement, la valeur moindre des immeubles entraîne une facture finale plus basse pour les commerçants.

Certains frais stables ou en baisse

D’autres décisions viennent aussi alléger la facture de certains citoyens. Le loyer des terrains pour maisons mobiles demeure fixé à 70 $, sans augmentation. Du côté des services municipaux, le tarif résidentiel de l’eau baisse à 241 $, tandis que celui de la police diminue à 76 $. Seule la collecte des matières résiduelles connaît une légère hausse, passant à 246 $.

Pour 2026, la municipalité prévoit des revenus de 3,87 M$, provenant surtout des taxes, des services rendus et des transferts gouvernementaux. Les dépenses atteignent 3,93 M$, notamment pour la sécurité publique, l’administration et l’entretien des infrastructures. Grâce à différents ajustements financiers, le budget est équilibré.

La Municipalité rappelle enfin que la valeur des maisons est demeurée stable en 2026, une année qui correspond à la dernière du rôle triennal d’évaluation foncière. Le conseil soutient vouloir maintenir un juste équilibre entre la capacité de payer des citoyens et le maintien des services municipaux.

