Des messages de dénonciation sur des bancs de neige de la Côte-Nord

Les Nord-Côtiers ont probablement vu ces graffitis, apparus autour du 27 janvier sur des bancs de neige, partout sur le territoire. Ce sont les organisations syndicales et communautaires qui lancent à nouveau leurs messages au gouvernement « pour la Côte-Nord se fasse entendre ».

Les représentants de la CSN, la Table régionale des organismes communautaires et Corporation de développement communautaire (TROC-CDC) de la Côte-Nord, Action-Chômage Côte-Nord et la Table des groupes populaires de la Côte-Nord ont tenu une conférence de presse le 30 janvier.

Ceux-ci « exigent que le gouvernement caquiste abandonne ses attaques aux mouvements sociaux pour enfin agir sur les priorités de la population, de la crise du coût de la vie en passant par l’accès aux services publics ».

Ian Morel, vice-président régional de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, Michel Savard de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord, Daniella Thorn, présidente du Conseil central de la Côte-Nord-CSN, Shawn Bourdages, coordonnateur de la TROC-CDC de la Côte-Nord, et Line Sirois, directrice générale d’Action-Chômage Côte-Nord. Photo Karianne Nepton-Philippe

Tous sont touchés

Une panoplie d’enjeux est soulevée : crise du logement, problèmes en santé et services sociaux, hausse de la pauvreté, le coût de la vie, l’exode vers les grands centres, et encore plus.

« On fait front commun. […] On a fait une action où on met la visibilité sur les problématiques que vivent les citoyens de la Côte-Nord », déclare Daniella Thorn, présidente du Conseil central de la Côte-Nord-CSN.

« Sur la Côte-Nord, ça va mal depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de pression sur les ménages et les organismes communautaires, eux qui n’ont pas les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de la population », soutient à son tour Shawn Bourdages, coordonnateur de la TROC-CDC de la Côte-Nord.

Le choix de « décorer » les bancs de neige a été fait pour provoquer la discussion, en plus de miser sur la visibilité.

« Je pense qu’on a atteint l’objectif qu’on voulait. Le but était de conscientiser les gens, juste avec des mots », indique Daniella Thorn.

Des graffitis sont apparus sur des bancs de neige à Baie-Comeau. C’est une action des organisations syndicales et communautaires, qui ont un message fort à lancer au gouvernement. Photo courtoisie

Situation urgente

Les intervenants réitèrent la même demande qu’à chacune de leurs conférences de presse : « Que le gouvernement soit à l’écoute. »

« On ne peut pas continuer comme ça. Trop de personnes souffrent présentement », lance Daniella Thorn.

Pour Michel Savard de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord, la situation est urgente en ce qui a trait à la pauvreté. « Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Il doit y avoir une meilleure redistribution de la richesse », déclare-t-il.

À quelques mois des prochaines élections, tous les intervenants soutiennent que le gouvernement Legault « traine un lourd bilan marqué par de nombreuses mauvaises décisions ».

L’austérité touche la région, soutient Shawn Bourdages, qui décrit la situation pire qu’à l’époque de l’austérité des libéraux.

« On voit la grande vulnérabilité d’une très grande partie de la population. Et toute la situation au niveau du problème structurel du logement abordable et de l’inflation alimentaire. On a une grande partie de la population qui est beaucoup plus vulnérable qu’elle l’était pendant la période libérale. »