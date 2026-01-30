Hy2gen multiplie les soirées d’information pour son projet à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 10:36 AM - 30 janvier 2026
Temps de lecture :

Des soirées d'information sont planifiées en février par Hy2Gen Canada. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Dans la poursuite de ses échanges avec la population baie-comoise et la communauté innue de Pessamit, Hy2gen Canada tiendra, au cours de l’année 2026, une série de soirées d’information thématiques consacrées au projet Courant.

Les deux premières rencontres porteront spécifiquement sur les procédés de fabrication envisagés pour le complexe industriel projeté dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier, à Baie-Comeau.

La première soirée se déroulera le 11 février, à compter de 19 h, au Centre communautaire Ka Mamuitunanut, à Pessamit, avec une ouverture des portes dès 18 h.

La seconde aura lieu le 12 février, également à 19 h, au pavillon du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB), situé au Cégep de Baie-Comeau. Là aussi, l’accueil des participants débutera à 18 h.

Ces rencontres publiques ont pour objectif de fournir des informations détaillées sur la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau, ainsi que sur la fabrication d’ammoniac et de nitrate d’ammonium décarboné.

Les citoyens pourront notamment en apprendre davantage sur les équipements requis et sur les opérations qui seraient réalisées sur le site des installations projetées.

Les soirées offriront également un espace d’échange permettant aux participants de poser leurs questions et de faire part de leurs préoccupations directement aux membres de l’équipe de Hy2gen Courant.

Hy2gen Courant est une filiale détenue à part entière par Hy2gen AG. Sa mission consiste à développer, posséder et exploiter, partout au pays, des installations produisant de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, ainsi que des matières premières dérivées de l’hydrogène. L’entreprise prévoit aussi la mise en marché de l’oxygène généré comme sous-produit de ses procédés.

Le projet Courant vise la production de nitrate d’ammonium, un intrant utilisé notamment dans la fabrication d’explosifs destinés à l’industrie minière. L’investissement envisagé est évalué à plus de 2 milliards de dollars.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Chute-aux-Outardes : hausse de taxes pour les résidents, répit pour les commerces

La voix d’Elisabeth St-Gelais de Pessamit résonne jusqu’en Europe !

Traverse Matane-Côte-Nord : des changements à l’horaire lundi

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Chute-aux-Outardes : hausse de taxes pour les résidents, répit pour les commerces

Consulter la nouvelle

La voix d’Elisabeth St-Gelais de Pessamit résonne jusqu’en Europe !

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 28 janvier 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer