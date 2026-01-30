Louis-Jean Cormier, président d’honneur du Rendez-vous panquébécois dans son Sept-Îles natal

C’est dans quatre mois que Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam vibreront au rythme du Rendez-vous panquébécois (RVPQ) de Secondaire en spectacle. L’édition 2026 de cet événement, qui rassemblera les lauréats des finales régionales, misera sur l’auteur-compositeur-interprète septilien Louis-Jean Cormier comme président d’honneur.

Près de 1000 jeunes de partout au Québec sont attendus à Sept-Îles et dans les communautés de Uashat et Mani-utenam du 28 au 31 mai prochain. Une quarantaine de formations, diverses prestations et plus bien encore sont prévus à l’horaire.

C’est lors d’une rencontre entre le directeur du comité du RVPQ 2026, Pierre LeBreux, et Marie-Eve Murray, membre de l’organisation, que l’idée de la candidature de l’artiste septilien est venue.

M. LeBreux et Mme Murray, directrice des deux écoles secondaires de la rue Comeau, passaient devant l’auditorium de l’école Manikoutai (qui porte le nom de Louis-Jean Cormier) quand elle a soulevé l’idée de l’avoir comme président d’honneur.

« Quelle belle idée », lui a alors dit Pierre LeBreux.

L’agenda de Louis-Jean Cormier, déjà bien chargé avec une série de spectacles, lui permet toutefois d’être dans son Sept-Îles natal aux dates du Rendez-vous panquébécois. Et de surcroît, l’événement tombe en même temps que l’anniversaire de sa mère.

« Les étoiles étaient bien alignées. Il prendra l’avion pour Sept-Îles au lendemain d’un spectacle à Montréal », a fait savoir M. LeBreux.

Le président d’honneur ira d’une chanson lors de la cérémonie d’ouverture, il accompagnera un des groupes qui aura l’occasion de visiter le Studio Makusham et en découvrir ses rouages et il échangera avec les jeunes participants du RVPQ rassemblés dans son auditorium.

« Il partagera ainsi avec la relève artistique provinciale, toute son expérience d’artiste professionnel et visitera les lieux des différentes formations qui seront offertes tout au long de l’événement », souligne l’organisation.

« Il va se promener un peu partout », a mentionné, au Journal, Pierre LeBreux.

Louis-Jean Cormier sera également en entrevue lors de l’émission Bonjour la Côte de Radio-Canada, qui se fera en direct de l’école Manikoutai le vendredi 29 mai.