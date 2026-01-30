Un départ difficile à Charlottetown

Le Drakkar débutait son dernier périple de la saison dans les provinces orientales du pays avec un arrêt à Charlottetown, pour y affronter les Islanders. Rapidement en avance par plusieurs buts, la troupe de Jim Hulton a filé vers une victoire 4-2. Pour Baie-Comeau, il s’agit d’une quatrième défaite consécutive; un premier réel passage à vide depuis décembre.

La première moitié de la rencontre ne laissait rien présager de bon pour le Drakkar. Alors que les Islanders avaient déjà franchi le cap des 20 tirs cadrés sur Mathias Hernandez, on avait toujours suffisamment de doigts à la main pour compteur ceux du Drakkar du sur Donald Hickey.

Charlottetown s’est inscrit deux fois au pointage en milieu de première période; des buts de Ross Campbell et Owen Conrad. Dès les premières minutes de la deuxième, Anthony Flanagan marquait deux buts pour porter l’avance de son équipe à quatre.

La réplique nord-côtière est venue des mains de Jacopo De Luca, en avantage numérique, puis d’Adam Cavallin en fin de rencontre.

Le Drakkar reprend le chemin du Nouveau-Brunswick, vers Moncton, où il se mesurera aux Wildcats samedi après-midi. La semaine dernière, les deux équipes s’étaient rencontrées à Baie-Comeau, où Moncton l’avait emporté 4-1.

En bref

Le gardien Samuel Caulfield purgeait un match de suspension, en raison d’un coup de bloqueur asséné à un joueur des Foreurs au cours de la fin de semaine dernière. Par conséquent, Simon Cormier a été rappelé pour le voyage. Mathys St-Gelais, Aaron Murphy et Declan Wotton étaient laissés de côté par Patrice Bosch, qui agissait comme entraîneur-chef.