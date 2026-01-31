Les aînés se débattent avec l’isolement et le froid lorsque l’hiver est brutal

Les aînés figurent parmi les personnes les plus vulnérables aux mauvaises conditions météorologiques hivernales, disent des médecins.

Le Dr Richard Norman, un spécialiste en gériatrie du Réseau universitaire de santé, explique que les personnes âgées sont plus sensibles au froid en raison des changements physiologiques dus au vieillissement.

Il ajoute que certaines maladies chroniques et les médicaments peuvent nuire à leur capacité de s’adapter aux froides températures.

Les personnes âgées ayant des problèmes de mobilité courent aussi le risque de tomber à l’extérieur à cause de la neige ou de la glace. Elles peuvent se fracturer un poignet ou une hanche ou subir une blessure à la tête.

Le Dr Norman dit que les personnes âgées qui demeurent chez elles peuvent devenir socialement isolées.

Les responsables de la santé s’inquiètent particulièrement des personnes âgées souffrant de démence, car elles pourraient ne plus avoir les capacités à s’habiller assez chaudement. Elles peuvent souffrir d’hypothermie ou de gelures.

La Dre Jillian Alston, une gériatre de l’hôpital St. Michael, à Toronto, dit que l’établissement d’une routine est important pour soigner la démence. Les conditions météorologiques peuvent perturber cette routine, ce qui peut porter une personne âgée à errer.