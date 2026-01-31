Drakkar : les Wildcats simplement trop forts

Par Louis-William Gagné 8:58 PM - 31 janvier 2026
Temps de lecture :

Screenshot

Faisant partie des meneurs au classement général, les Wildcats de Moncton ont servi un difficile revers de 5-0 au Drakkar de Baie-Comeau samedi soir. Les deux équipes étant aux antipodes, Moncton remportait du coup une sixième partie consécutive, alors que le Drakkar s’inclinait pour une cinquième fois de suite.

Ayant réussi à limiter les dégâts pour la majeure partie de la rencontre, Baie-Comeau s’est cependant très rapidement retrouvé en situation de hockey de rattrapage et ses rivaux n’ont jamais véritablement été inquiétés. Le but rapide de Gavin Conforth fut le seul du premier engagement et, au bout du compte, s’avéra celui de la victoire.

Le vétéran Gabe Smith a doublé l’avance de son équipe après seulement neuf secondes écoulées au deuxième vingt, profitant d’un avantage numérique débuté dans la période précédente. Alors que le Drakkar était parvenu à demeurer à deux buts de retard jusqu’en milieu de troisième, ce même Smith porte le coup de grâce aux Nord-côtiers en profitant à nouveau d’un jeu de puissance. Le résultat final étant pratiquement une formalité à ce moment, l’équipe locale ajoute deux autres filets, signés Kuzma Voronin et Niko Tournas.

Dans la défaite, le gardien du Drakkar Samuel Caulfield est parvenu à garder ses coéquipiers dans le match pour sa majeure partie, réussissant au final 40 arrêts. Son compatriote et vis-à-vis Jacoby Weiner a pour sa part signé un deuxième jeu blanc et une deuxième victoire face au Drakkar cette saison. De son côté, l’attaquant étoile Caleb Desnoyers a réussi trois mentions d’aide.

Le Drakkar conclura ce dernier périple de la saison à Saint John dimanche après-midi pour y affronter les Sea Dogs. Occupant maintenant le 15e rang au classement général, ces derniers ont défait les Islanders de Charlottetown 7-3 samedi. Au moment d’écrire ces lignes, Baie-Comeau est toujours à neuf points d’une place en séries éliminatoires.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un départ difficile à Charlottetown

Biagio Jr. Daniele, un défenseur qui se nourrit de la compétition

Robin Benoit veut contribuer aux victoires 

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Sport

Un départ difficile à Charlottetown

Consulter la nouvelle

Biagio Jr. Daniele, un défenseur qui se nourrit de la compétition

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 28 janvier 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer