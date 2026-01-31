Drakkar : les Wildcats simplement trop forts

Faisant partie des meneurs au classement général, les Wildcats de Moncton ont servi un difficile revers de 5-0 au Drakkar de Baie-Comeau samedi soir. Les deux équipes étant aux antipodes, Moncton remportait du coup une sixième partie consécutive, alors que le Drakkar s’inclinait pour une cinquième fois de suite.

Ayant réussi à limiter les dégâts pour la majeure partie de la rencontre, Baie-Comeau s’est cependant très rapidement retrouvé en situation de hockey de rattrapage et ses rivaux n’ont jamais véritablement été inquiétés. Le but rapide de Gavin Conforth fut le seul du premier engagement et, au bout du compte, s’avéra celui de la victoire.

Le vétéran Gabe Smith a doublé l’avance de son équipe après seulement neuf secondes écoulées au deuxième vingt, profitant d’un avantage numérique débuté dans la période précédente. Alors que le Drakkar était parvenu à demeurer à deux buts de retard jusqu’en milieu de troisième, ce même Smith porte le coup de grâce aux Nord-côtiers en profitant à nouveau d’un jeu de puissance. Le résultat final étant pratiquement une formalité à ce moment, l’équipe locale ajoute deux autres filets, signés Kuzma Voronin et Niko Tournas.

Dans la défaite, le gardien du Drakkar Samuel Caulfield est parvenu à garder ses coéquipiers dans le match pour sa majeure partie, réussissant au final 40 arrêts. Son compatriote et vis-à-vis Jacoby Weiner a pour sa part signé un deuxième jeu blanc et une deuxième victoire face au Drakkar cette saison. De son côté, l’attaquant étoile Caleb Desnoyers a réussi trois mentions d’aide.

Le Drakkar conclura ce dernier périple de la saison à Saint John dimanche après-midi pour y affronter les Sea Dogs. Occupant maintenant le 15e rang au classement général, ces derniers ont défait les Islanders de Charlottetown 7-3 samedi. Au moment d’écrire ces lignes, Baie-Comeau est toujours à neuf points d’une place en séries éliminatoires.