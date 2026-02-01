Caulfield et le Drakkar blanchissent les Sea Dogs

Le Drakkar a récolté une très précieuse victoire de 2-0 face aux Sea Dogs de Saint John dimanche après-midi, mettant fin à un voyage de trois matchs en trois jours dans les Maritimes. Les baie-comois rentrent avec deux points sur une possibilité de six et mettent surtout fin à une glissade de cinq défaites.

Dans le cadre de la Capital City Series, une initiative de l’organisation des Sea Dogs, l’équipe disputait une troisième et dernière partie cette saison au Aitken Centre de Fredericton. L’équipe locale revêtait pour l’occasion un chandail à l’effigie des Canadiens de Montréal, dont le club école fut basé à Fredericton de 1990 à 1999.

Sommaire de la rencontre

Le Drakkar prend l’avance pour la première fois dans un match depuis un bon moment. Liam Armit porte Baie-Comeau en avant au pointage en fin de première période, sur une attaque en surnombre. L’option du tir s’est avérée la bonne, traversant l’ancien Armada et espoir du Canadien Arseni Radkov.

Jacopo De Luca a creusé l’écart avec le but d’assurance vers la fin de la troisième période, saisissant un retour avant de contourner le filet par l’arrière. Adam Cavallin et Robin Benoit étaient complices du 10e de l’italien.

Le reste du duel est signé Samuel Caulfield, la première étoile. Après avoir stoppé 40 tirs dans la défaite la veille à Moncton, il a presque répété l’exploit aujourd’hui, avec 39 arrêts sur autant d’offrandes, signant son deuxième jeu blanc de la saison. Pour couronner le tout, l’américain a également récolté une mention d’aide sur le but d’Armit.

Dans la course

Avec 16 matchs à jouer, le Drakkar se retrouve pour l’instant à 7 points du 16e rang du classement général, le dernier donnant accès aux séries éliminatoires. L’équipe qui détient actuellement cette position, l’Océanic de Rimouski, est sur une bien vilaine séquence de neuf défaites consécutives en temps régulier

Bien que le Drakkar occupe le dernier du classement depuis le début de la saison et qu’il vient d’enfiler cinq défaites consécutives à la fin janvier, le portrait des séries est encore envisageable, aussi fou cela puisse-t-il paraître. Au bout du compte, les équipes qui devancent le Drakkar au classement sont également dans de mauvaises séquences, si bien que l’écart ne s’est pas creusé entre elles. Néanmoins, la ligne d’arrivée approche à grands pas, peut-être même un peu trop…