C’est le retour de la nuit d’écriture à la bibliothèque Alice-Lane 

La 8e édition de la nuit d’écriture se déroulera le 20 février à la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau.
L’activité se tiendra le 18 h à 2 h. Cinq ateliers seront donnés par David Dorais, Noémie Pomerleau-Cloutier et Christine Gilliet.
La nuit d’écriture est une occasion de rencontrer des auteurs inspirants, en plus de prendre le temps de travailler les mots et stimuler la créativité.
L’activité est gratuite. Il faut toutefois réserver sa place, il y a 40 places de disponibles.
Il est possible de réserver en appelant directement à la bibliothèque.
