Rick et les Bons Moments à l’Ouvre-Boîte culturel

L’Ouvre-Boîte culturel invite la population au spectacle de Rick et les Bons Moments le 7 février dès 20 h à la salle de l’Alternative.
La formation du Baie-Comois d’origine Éric Blanchard se produira en formule trio. La première partie sera assurée par le groupe Rockin’ Blues Trio.
Le groupe Rick et les Bons Moments propose une version unique de son spectacle, où l’intimité rencontre l’intensité.
Accompagné de musiciens, dont un autre baie-comois d’origine Olivier Beaulieu à la batterie, Rick livre ses chansons dans une approche épurée.
Notons que ce spectacle est présenté en collaboration avec la Ville de Baie-Comeau.
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord