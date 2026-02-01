Rick et les Bons Moments à l’Ouvre-Boîte culturel

Par Karianne Nepton-Philippe 10:00 AM - 1 février 2026
Temps de lecture :

Le spectacle de Rick et les Bons Moments se tiendra le 7 février dès 20 h à la salle de l'Alternative.   Photo archives

L’Ouvre-Boîte culturel invite la population au spectacle de Rick et les Bons Moments le 7 février dès 20 h à la salle de l’Alternative.  

La formation du Baie-Comois d’origine Éric Blanchard se produira en formule trio. La première partie sera assurée par le groupe Rockin’ Blues Trio.

Le groupe Rick et les Bons Moments propose une version unique de son spectacle, où l’intimité rencontre l’intensité. 

Accompagné de musiciens, dont un autre baie-comois d’origine Olivier Beaulieu à la batterie, Rick livre ses chansons dans une approche épurée.

Notons que ce spectacle est présenté en collaboration avec la Ville de Baie-Comeau.

