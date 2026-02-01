Roberto Stéa sera le candidat du Parti conservateur du Québec dans Duplessis

Par Vincent Rioux-Berrouard 4:16 PM - 1 février 2026
Temps de lecture :

Roberto Stea, candidat dans Duplessis, et Éric Duhaime chef du Parti conservateur du Québec, en 2022. Photo Archives le Nord-Côtier.

Pour une deuxième fois, Roberto Stéa tentera de devenir député de la circonscription Duplessis.

Comme il l’avait fait en 2022, il portera les couleurs du Parti conservateur du Québec. Il avait alors terminé troisième, derrière Kateri Champagne Jourdain ( Coalition avenir Québec) et Marilou Vanier (Parti québécois).

L’annonce de la candidature de M. Stéa a été faite dans le cadre du congrès du PCQ qui s’est déroulé cette fin de semaine au Manoir du Lac-Delage. Le chef de la formation politique, Éric Duhaime, a confirmé la candidature de dix nouveaux candidats, dont Roberto Stéa.

La députée sortante, Kateri Champagne Jourdain, a déjà annoncé qu’elle tentera d’obtenir un nouveau mandat pour la Coalition avenir Québec dans le comté de Duplessis.

La prochaine élection provinciale doit se tenir le 5 octobre 2026.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

C’est le retour de la nuit d’écriture à la bibliothèque Alice-Lane 

Bernard Drainville se lance officiellement dans la course à la chefferie de la CAQ

Plus de 220 000 utilisateurs pour la première année de la plateforme MUSIQC

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

C’est le retour de la nuit d’écriture à la bibliothèque Alice-Lane 

Consulter la nouvelle
Actualité

Bernard Drainville se lance officiellement dans la course à la chefferie de la CAQ

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 28 janvier 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer