Jonquière sourit aux Aquanautes de Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 9:30 AM - 2 février 2026
Les Aquanautes ont offert d'excellentes performances à la compétition de Jonquière. Photo courtoisie

Quatorze nageurs du club des Aquanautes de Baie-Comeau se sont illustrés lors d’une importante compétition tenue à Jonquière les 24 et 25 janvier. Face à plus de 190 athlètes provenant de neuf clubs, plusieurs ont signé des performances remarquées, récoltant médailles, finales et standards menant à des changements de catégorie.

La compétition, disputée en bassin de 50 mètres, a permis aux représentants des Aquanautes de se démarquer dans un contexte relevé. Au total, 14 nageurs du club ont pris part à l’événement et plusieurs ont vu la porte s’ouvrir vers un niveau supérieur.

Chez les plus jeunes, Eve Barriault, 12 ans, a connu une fin de semaine parfaite avec six améliorations en autant d’épreuves, en plus de décrocher trois médailles de bronze. Elle a également obtenu un standard de la coupe Espoir au 50 mètres papillon.

Élie-Jade Leblanc, également âgée de 12 ans, a amélioré ses performances dans ses six courses, atteint deux finales et obtenu des 4e et 6positions, tout en réalisant un standard mini coupe au 100 mètres brasse. Olivia Gagnon, 14 ans, a pour sa part accédé à quatre finales sur six épreuves, remportant une médaille d’or et deux de bronze, en plus d’atteindre des standards espoir au 50 mètres brasse.

Du côté des athlètes plus expérimentés, Léa Lamontagne, 17 ans, a pris part à cinq finales et remporté deux médailles d’or. William Leblanc, 14 ans, a participé à six épreuves, accédé à quatre finales et obtenu deux médailles de bronze au 100 mètres dos et au 100 mètres brasse.

Jacob Lessard, 16 ans, s’est illustré avec cinq finales, récoltant une médaille d’or, une d’argent et deux de bronze. Éliane Pigeon, 18 ans, a atteint trois finales et remporté deux médailles d’argent ainsi qu’une de bronze.

D’autres performances notables sont également à souligner. Aurélie Pineault, 12 ans, a amélioré ses temps dans ses six épreuves et participé à trois finales en papillon, dos et nage libre. Noémie Racine, 19 ans, a accédé à cinq finales et obtenu une médaille d’argent et une de bronze. Delphine Pineault, 17 ans, a participé à quatre finales et décroché une médaille d’argent au 100 mètres papillon.

Eliane Lévesque, 12 ans, a amélioré ses performances dans chacune de ses six courses. Sarah-Maude Lapointe, 17 ans, a terminé au quatrième rang du 100 mètres papillon, tandis que Sofia Lamontagne, 15 ans, a enregistré trois améliorations de temps. Yassin El Gandli, 17 ans, a atteint quatre finales et conclu la compétition avec une médaille d’or et une de bronze.

Une mention spéciale est accordée à Eve Barriault, Élie-Jade Leblanc et Olivia Gagnon, qui se sont distinguées par d’excellentes performances et l’atteinte de standards chez les 12 ans. Plusieurs nageurs se trouvent également à quelques centièmes ou secondes de nouveaux changements de catégorie, signe d’une progression constante.

La prochaine sortie des Aquanautes aura lieu en février, alors que les athlètes prendront part à la compétition provinciale de la coupe Espoir à Blainville.

