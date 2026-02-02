Plusieurs podiums pour le Club Bécoski de Baie-Comeau

La délégation de Baie-Comeau s’est illustrée lors de la finale régionale des Jeux du Québec en ski de fond, tenue le 31 janvier à Sept-Îles. Trois athlètes du Club Bécoski ont notamment obtenu leur qualification pour la finale provinciale, prévue à Blainville dans un mois, grâce à une série de performances remarquées.

La finale régionale des Jeux du Québec en ski de fond, disputée à Sept-Îles, a permis aux athlètes de Baie-Comeau de se démarquer autant dans la catégorie ouverte à tous que dans celle des Jeux du Québec.

Parmi les résultats marquants en style classique, Alexis Poitras, dans la catégorie M8, a complété l’épreuve de 500 mètres en 7 h 24. 51. Sur 5 km, Léo Ouellet (M16) a pris la deuxième place avec un temps de 19 h 52. 12, suivi de Charles Lacourse (M16), troisième en 23 h 32. 17.

Samuel Bertrand (M15) et Mélodie Gagnon (M15) ont tous deux remporté leur épreuve respective avec un temps identique de 25:44. 43.

En style libre, Samuel Bertrand (M15) a poursuivi sur sa lancée en remportant le 5 km grâce à un chrono de 20 h 55. 00. Mélodie Gagnon (F15) s’est également imposée sur la même distance en 25:38. 00.

Sur l’épreuve de 7,2 km, toujours en style libre, Léo Ouellet (M16) a décroché la deuxième position avec un temps de 26:45. 00, tandis que Charles Lacourse (M16) a terminé troisième en 33:49. 00.

Les épreuves de relais en style classique ont aussi souri aux représentants de Baie-Comeau. Le duo formé de Léo Ouellet et Charles Lacourse a remporté le relais 2×500 m dans la catégorie M16 en 10:49. 00.

Samuel Bertrand et Mélodie Gagnon ont pour leur part obtenu la première place dans la catégorie M15, avec un temps de 13 h 40. 30.

À l’issue de cette finale régionale, trois athlètes de Baie-Comeau ont officiellement assuré leur place aux prochains Jeux du Québec, soit Léo Ouellet (M16), Samuel Bertrand (M15) et Mélodie Gagnon (F15). Ils représenteront la région lors de la compétition provinciale qui se tiendra à Blainville.

Fondé pour initier les jeunes au ski de fond, le Club Bécoski regroupe cette année 15 jeunes âgés de 6 à 15 ans, répartis dans les catégories En piste, Relève et Compétition. Les entraînements se déroulent en alternance aux centres de ski des Sentiers de la rivière Amédée et du Norfond.