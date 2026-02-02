Un jeune homme de 21 ans est porté disparu à Ragueneau

Par Johannie Gaudreault 1:15 PM - 2 février 2026
Temps de lecture :

Marc-André Desforges est porté disparu depuis le 23 janvier 2026. Photo SQ

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Marc-André Desforges, 21 ans, de Ragueneau.

Il a été vu pour la dernière fois dans la journée du 23 janvier, dans le secteur de Baie-Comeau, et se déplacerait à pied.

« Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité », divulgue la SQ.

Description
Taille : 1,70 m (5 pi 7 po)
Poids : 64 kg (140 lb)
Cheveux : bruns
Yeux : pers
Particularités : Il aurait un tatouage sur la main droite représentant un billet américain accompagné d’une corne. Un tatouage de cœur rouge serait visible près de l’œil droit.

Il porterait un manteau noir de type bouffant ainsi que des souliers noirs et blancs.

Toute personne qui apercevrait Marc-André Desforges est priée de communiquer avec le 911.

De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Plusieurs podiums pour le Club Bécoski de Baie-Comeau

Conduite avec facultés affaiblies : un appel à la vigilance lancé à Pessamit

Semaine des enseignants : un hommage au rôle clé des profs de la Côte-Nord

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Plusieurs podiums pour le Club Bécoski de Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Conduite avec facultés affaiblies : un appel à la vigilance lancé à Pessamit

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 28 janvier 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer