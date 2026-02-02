Un premier CA pour la nouvelle Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Côte-Nord

La toute nouvelle Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Côte-Nord a procédé à l’élection des officiers de son conseil d’administration la semaine dernière.

Cette caisse est née du regroupement de la Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles et de la Caisse Desjardins de PortCartier, et que la fusion légale est effective depuis le 1er janvier 2026.

C’est Bernard Gauthier qui sera le président du conseil d’administration. Ce dernier est directeur général de Développement économique Port-Cartier. Il n’en est pas à une première expérience comme président d’un conseil d’administration d’une caisse Desjardins. Il a occupé le même rôle à la Caisse Desjardins de Port-Cartier.

La vice-présidence sera assumée par Noémie Gauthier. Elle est Directrice du service des loisirs et de la culture à la Ville de Sept-Îles. Elle occupait la présidence du conseil d’administration depuis septembre 2025 à la Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Finalement le poste de secrétaire sera occupé par Alex Marin. Il est avocat au Service du développement économique de la Ville de Baie-Comeau. Avant la fusion, il a été administrateur et secrétaire à la Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles.

La nouvelle Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Côte-Nord à son siège social à Port-Cartier. Elle possède deux centres de services à Sept-Îles et Baie-Comeau en plus d’un centre libre-service à Baie-Trinité. Elle regroupe 13 000 membres et elle a un volume d’affaires de plus de 1,2 milliard $.