Baie-Comeau : le Comptoir alimentaire l’Escale acquiert l’ancienne Banque Nationale

Par Johannie Gaudreault 4:19 PM - 3 février 2026
Temps de lecture :

Me Camille Vigneault de PME INTER Notaires, accompagnée de Josée Gagnon, présidente du conseil d’administration du Comptoir alimentaire l’Escale, lors de la signature pour l’achat du nouvel immeuble.  Photo courtoisie

Le Comptoir alimentaire l’Escale a fait l’acquisition de l’ancien immeuble de la Banque Nationale situé sur la rue Puyjalon, à Baie-Comeau. L’objectif est de répondre à ses besoins grandissants, tant en matière d’espace que de coordination des services offerts à la communauté.

Avant d’en faire l’annonce publique, le conseil d’administration a choisi de partager la nouvelle avec l’équipe permanente et les bénévoles lors d’un 5 à 7 tenu le 2 février. Une façon de reconnaître leur rôle central dans le développement et la croissance de l’organisme.

Pour l’instant, les activités du Comptoir alimentaire l’Escale se poursuivent sans changement au 295, rue Puyjalon. Des analyses sont toutefois en cours afin de planifier l’aménagement futur du nouvel immeuble.

L’objectif est notamment d’améliorer l’efficacité des opérations, de bonifier l’expérience des personnes aidées et d’offrir un milieu de travail et de bénévolat à la fois sécuritaire, fonctionnel et adapté aux besoins.

« Cette acquisition marque une étape importante dans l’évolution du Comptoir alimentaire l’Escale. Elle nous permettra de réfléchir à des espaces mieux adaptés à notre mission, tout en plaçant au cœur de nos décisions le bien-être des personnes que nous aidons, de nos bénévoles et de nos employés », souligne Josée Gagnon, présidente du conseil d’administration.

L’organisme tient également à reconnaître la contribution de la Banque Nationale et de la Financière Banque Nationale dans cette transaction. Leur collaboration a permis une réduction importante du prix d’achat, rendant l’acquisition accessible pour le Comptoir alimentaire.

« L’implication concrète de la Banque Nationale dans cette transaction démontre un engagement réel envers notre milieu et envers les organismes communautaires qui soutiennent les personnes les plus vulnérables. Ce geste est porteur pour le développement de l’Escale et pour la communauté que nous desservons », ajoute Mme Gagnon, reconnaissante.

Cette dernière tient également à souligner « la précieuse collaboration de PME INTER Notaires et de Me Camille Vigneault, dont l’accompagnement professionnel a permis de conclure cette transaction avec rigueur et efficacité ».

Le Comptoir alimentaire l’Escale précise que d’autres détails concernant les prochaines étapes du projet seront communiqués au fur et à mesure de l’avancement de la planification.

L’annonce a été réalisée le 2 février aux employés et bénévoles de l’organisme. Photo courtoisie

