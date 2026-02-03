Baie-Comeau : Les p’tits bécots cherchent toujours des éducatrices

Le centre de la petite enfance (CPE) Les p’tits bécots poursuit ses efforts de recrutement de main-d’œuvre pour sa future installation de 78 places, en construction sur l’avenue des Hémérocalles à Baie-Comeau. À quatre mois de l’ouverture prévue vers la fin du printemps, seulement trois des sept éducatrices nécessaires pour la première phase d’intégration ont été trouvées, mais sa directrice, Annie-Claude Grondin, garde espoir.

« On va faire une ouverture progressive. Au printemps, on espère pouvoir ouvrir 4 groupes sur une possibilité de 10, considérant qu’on est en pénurie de personnel », précise Mme Grondin.

Ce sont ainsi 26 nouvelles places qui seront disponibles, dont les 10 pour poupons prévues au projet.

Le CPE a décidé d’implanter rapidement les deux groupes pour les petits de 18 mois et moins en raison des besoins particulièrement criants dans la communauté.

Rappelons que lors du lancement des travaux de construction au début d’octobre 2025, la liste d’attente pour une place en CPE dans la Manicouagan comptait au-dessus de 350 noms.

Les p’tits bécots auront besoin de 14 éducatrices au total pour les 78 nouvelles places qui leur sont dévolues.

Mais pour l’organisation, pas question de déshabiller Pierre pour habiller Paul, en ce sens qu’elle ne privera pas d’autres CPE de leurs précieuses éducatrices en les recrutant pour ouvrir des places dans l’installation de l’avenue des Hémérocalles.

« On va y aller de façon stratégique pour ouvrir de vraies nouvelles places. Donc, on va y aller en fonction du recrutement qu’on va être capable de faire au niveau des éducatrices », insiste la directrice, ajoutant que le ministère de la Famille alloue deux ans à la nouvelle installation pour ouvrir 100 % de ses places, soit jusqu’à la fin de l’année 2027-2028.

Annie-Claude Grondin et Gilles Aspirot, respectivement directrice du CPE Les p’tits bécots et contremaître du chantier pour la firme LFG, se trouvent à l’intérieur de la future installation de 78 places. Photo Charlotte Paquet

Ça avance rondement

La construction du nouveau CPE préfabriqué, le premier du genre sur la Côte-Nord, va bon train et l’échéancier est respecté. « Tous les modules sont arrivés et installés. On est dans la finition intérieure, extérieure et les raccordements », poursuit Mme Grondin.

Les périodes de froid très mordant qu’on a connues récemment n’ont pas eu d’impact sur le chantier. La plupart des travaux extérieurs ont été réalisés en novembre et au début de janvier, alors que la météo était du bon bord, fait remarquer la directrice. « C’est une chance pour nos travailleurs. Ils n’ont pas eu à se geler les mains, comme on dit. »

Soulignons que la construction des 11 modules en usine comprenait également une bonne partie des aménagements intérieurs, notamment les comptoirs, les armoires et les lavabos.

Une photo de la future cuisine de l’installation. Les aménagements intérieurs ont été fabriqués en usine. Photo Charlotte Paquet

Unique au Québec

Construit au coût de 5,7 M$, dont un financement de 5,4 M$ du gouvernement du Québec et la différence de la communauté, la future installation sera unique au Québec pour sa configuration en U et la cour intérieure qui en résultera.

Ce modèle, explique la directrice, permettra aux groupes d’enfants de sortir et rentrer dans l’établissement de façon autonome sans déranger les autres groupes, chaque aile comportant plusieurs portes. « Le but, c’est que les enfants sortent dehors et rentrent à l’heure qu’ils veulent avec leur éducatrice sans déranger tout le monde quand c’est l’heure de la sieste », explique Mme Grondin.

Rappelons que Les p’tits bécots, qui possèdent déjà une installation de 78 places à deux pas du cégep de Baie-Comeau, ont une approche par la nature. Beau temps mauvais temps, les enfants passent beaucoup de temps à l’extérieur. La proximité d’un boisé près de la future installation sera un véritable terrain de jeux pour les petits.