Hy2gen à Baie-Comeau : les entreprises d’ici veulent être de la partie

Par Karianne Nepton-Philippe 3:14 PM - 3 février 2026
Temps de lecture :

Le PDG de Hy2gen, Cyril Dufau-Sansot, et le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan, Jean-François Gauthier. Photo Johannie Gaudreault

 

 

Près d’une centaine d’entrepreneurs ont questionné les dirigeants de Hy2gen quant à l’implication des entreprises locales dans le déploiement du projet Courant à Baie-Comeau. 

 

Des entrepreneurs et des gens du milieu des affaires se sont déplacés pour un dîner avec les dirigeants de l’entreprise Hy2gen le 3 février à Baie-Comeau. 

Sur 102 invités, on pouvait y voir majoritairement des entrepreneurs de Baie-Comeau et des environs. Certains d’entre eux ont bien fait comprendre qu’il souhaitent être impliqués ou consultés dans le processus du projet à Baie-Comeau. 

« C’est nécessaire pour nous d’impliquer les entreprises locales », affirme le président-directeur général de Hy2gen, Cyril Dufau-Sansot.

Alors que 2026 est une année importante pour l’avancement du projet à Baie-Comeau, avec les études d’avant-projet détaillées et l’évaluation environnementale, le processus d’identification des partenaires locaux entre aussi en jeu.

Cette démarche devra se faire le plus tôt possible. 

« On aura besoin d’une partie d’expertise locale, c’est obligatoire. On doit avoir la connaissance du milieu sur différents aspects qui peuvent être purement techniques », précise-t-il. 

M. Dufau-Sansot rappelle que l’usine de Baie-Comeau va créer 300 emplois permanents directs, sans compter les emplois indirects ou encore la phase de construction. 

Présent avec le milieu 

Le dîner du 3 février était organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan. 

« Les gens de Hy2gen sont très généreux de leur temps et n’hésitent pas à communiquer avec la population. Ils sont très présents pour répondre aux questions », mentionne le président Jean-François Gauthier.

Hy2gen a d’ailleurs l’intention d’augmenter sa présence sur le territoire pour parler directement avec les gens concernés par ce projet. 

« Ça fait principalement partie du processus d’évaluation environnementale, obligatoire pour obtenir un décret d’autorisation d’exploiter par le ministère de l’Environnement. […] On veut aussi le plus de communication ouverte et transparente avec la communauté, alors c’est un exercice qu’on mène volontiers », lance M. Dufau-Sansot.

Lors du dîner, le président-directeur général de Hy2gen en a profité pour représenter des éléments clés du projet d’usine à Baie-Comeau, comme le choix de l’emplacement, les questions de transport et de sécurité ainsi que les différentes phases de construction. 

Un dîner a été organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan le 3 février, avec les dirigeants de Hy2gen. Photo Johannie Gaudreault

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

L’autrice Isabelle Larouche inspirée par la communauté d’Ekuanitshit

Trafic de stupéfiants : deux femmes arrêtées à Pessamit

NCAA : Poirier ne regrette pas son choix

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

L’autrice Isabelle Larouche inspirée par la communauté d’Ekuanitshit

Consulter la nouvelle

Trafic de stupéfiants : deux femmes arrêtées à Pessamit

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 février 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer