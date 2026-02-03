Hy2gen à Baie-Comeau : les entreprises d’ici veulent être de la partie

Près d’une centaine d’entrepreneurs ont questionné les dirigeants de Hy2gen quant à l’implication des entreprises locales dans le déploiement du projet Courant à Baie-Comeau.

Des entrepreneurs et des gens du milieu des affaires se sont déplacés pour un dîner avec les dirigeants de l’entreprise Hy2gen le 3 février à Baie-Comeau.

Sur 102 invités, on pouvait y voir majoritairement des entrepreneurs de Baie-Comeau et des environs. Certains d’entre eux ont bien fait comprendre qu’il souhaitent être impliqués ou consultés dans le processus du projet à Baie-Comeau.

« C’est nécessaire pour nous d’impliquer les entreprises locales », affirme le président-directeur général de Hy2gen, Cyril Dufau-Sansot.

Alors que 2026 est une année importante pour l’avancement du projet à Baie-Comeau, avec les études d’avant-projet détaillées et l’évaluation environnementale, le processus d’identification des partenaires locaux entre aussi en jeu.

Cette démarche devra se faire le plus tôt possible.

« On aura besoin d’une partie d’expertise locale, c’est obligatoire. On doit avoir la connaissance du milieu sur différents aspects qui peuvent être purement techniques », précise-t-il.

M. Dufau-Sansot rappelle que l’usine de Baie-Comeau va créer 300 emplois permanents directs, sans compter les emplois indirects ou encore la phase de construction.

Présent avec le milieu

Le dîner du 3 février était organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

« Les gens de Hy2gen sont très généreux de leur temps et n’hésitent pas à communiquer avec la population. Ils sont très présents pour répondre aux questions », mentionne le président Jean-François Gauthier.

Hy2gen a d’ailleurs l’intention d’augmenter sa présence sur le territoire pour parler directement avec les gens concernés par ce projet.

« Ça fait principalement partie du processus d’évaluation environnementale, obligatoire pour obtenir un décret d’autorisation d’exploiter par le ministère de l’Environnement. […] On veut aussi le plus de communication ouverte et transparente avec la communauté, alors c’est un exercice qu’on mène volontiers », lance M. Dufau-Sansot.

Lors du dîner, le président-directeur général de Hy2gen en a profité pour représenter des éléments clés du projet d’usine à Baie-Comeau, comme le choix de l’emplacement, les questions de transport et de sécurité ainsi que les différentes phases de construction.