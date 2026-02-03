L’APIC Côte-Nord de retour pour la saison des impôts

Par Charlotte Paquet 8:00 AM - 3 février 2026
Temps de lecture :

L'Association pour la protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord relance son service alternatif d'aide en impôt destiné aux personnes à très faible revenu. Seulement 500 places sont disponibles. Photo Pixabay

L’Association pour la protection des intérêts des consommateurs (APIC) Côte-Nord relance son service alternatif d’aide en impôt destiné aux personnes à très faible revenu. 

Ce service, l’organisme l’offre pour une quatrième année consécutive, soit depuis son retrait des programmes gouvernementaux en matière d’impôt en 2022 en raison de contraintes administratives.

Les prestataires de l’aide sociale, les personnes âgées, les personnes immigrantes et les travailleurs à faibles revenus qui n’ont aucun autre moyen de produire leurs déclarations de revenus sont la clientèle visée.

Places limitées à 500

Le nombre de ménages admissibles au service est limité à 500, d’où l’importance que les gens intéressés se manifestent le plus rapidement possible à compter du 16 février. Ils doivent appeler à l’APIC au 418 589-7324, du lundi au mercredi, pour prendre rendez-vous.

Frédéric Boudreault, coordonnateur de l’APIC Côte-Nord, insiste sur l’importance d’appeler pour fixer un rendez-vous. « Avec un nombre limité de places, il est malheureusement inutile de se présenter à l’APIC sans rendez-vous ou pour prendre un rendez-vous. »

La saison des impôts se mettra officiellement en branle le 2 mars avec l’accueil des gens et la réception des documents nécessaires pour la production des déclarations de revenus. Les coûts à assumer seront de 10 $ ou 15 $ selon le revenu annuel. À cela, il faut ajouter la carte de membre de l’organisme à 5 $ ou 10 $, là encore selon le revenu.

L’APIC peut compter sur l’engagement d’Yves Côté, propriétaire de l’entreprise Hamster, et d’une petite équipe de quatre personnes pour remplir les déclarations de revenus. Ils comptent de 9 à 25 années d’expérience comme bénévoles de l’impôt.

L’importance de la démarche

Même avec un revenu modeste et la quasi-assurance de ne pas payer d’impôt, il est primordial de produire ses déclarations de revenus pour bénéficier de plusieurs programmes d’aide gouvernementaux, par exemple l’allocation canadienne pour enfants, le crédit de solidarité ou le supplément de revenu garanti, ou encore pour recevoir un remboursement d’impôt.

M. Boudreault rappelle qu’avec l’annonce récente du gouvernement fédéral pour la bonification du crédit de TPS pour les cinq prochaines années, il sera encore plus important pour les personnes à revenu modeste de produire leurs déclarations.

« Les personnes doivent avoir fait leur déclaration de revenus de 2024 pour recevoir le supplément unique prévu pour le printemps 2026 et elles devront aussi produire leurs déclarations de 2025 et des années suivantes pour continuer à recevoir les paiements qui seront bonifiés de 25 % au cours des cinq prochaines années, à partir de juillet 2026 », prévient le coordonnateur.

