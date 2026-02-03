Topla! ouvre son 20ᵉ restaurant à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 4:31 PM - 3 février 2026
Temps de lecture :

Les jumeaux Mikael et Samuel Martel, franchisés Topla ! et Jack le Coq à Baie-Comeau. Ils entourent Benoit Thibeault, copropriétaire et directeur des opérations pour la chaîne. Photo courtoisie

La chaîne de restaurants spécialisée dans les pâtes poursuit sa croissance au Québec et s’implante pour la première fois sur la Côte-Nord. La nouvelle succursale de Baie-Comeau ouvrira ses portes le 17 février.

Les amateurs de pâtes de Baie-Comeau verront bientôt une nouvelle option s’ajouter à l’offre locale. La chaîne Topla! annonce l’ouverture de son 20ᵉ restaurant, marquant ainsi son arrivée dans la région.

Cette nouvelle succursale s’inscrit dans l’expansion rapide de l’entreprise, acquise en janvier 2024 par le Groupe Abbatiello, Élyse Leclerc et Benoit Thibeault.

Le restaurant de Baie-Comeau sera détenu et exploité par les franchisés Mikaël Martel et Samuel Martel. Originaires de Forestville, les jumeaux âgés de 22 ans évoluent dans le milieu de la restauration rapide depuis plus de sept ans.

Leur parcours les a amenés à développer un intérêt marqué pour la gestion, le service à la clientèle et le domaine de la restauration, des éléments qui ont motivé leur décision de se lancer en affaires.

Les deux jeunes entrepreneurs ne cachent pas leurs ambitions. À moyen terme, ils souhaitent étendre leur présence et envisagent l’ouverture de plus d’un établissement Topla! dans la région, contribuant ainsi au dynamisme économique local.

L’arrivée de Topla! à Baie-Comeau s’inscrit dans une phase de croissance soutenue pour la chaîne. En 2025, le réseau a doublé son nombre de restaurants. Pour l’année 2026, l’objectif est de tripler le nombre de succursales à travers le Québec. Huit nouvelles ouvertures sont déjà confirmées cette année, tandis que d’autres projets sont en préparation.

La succursale de Baie-Comeau sera située au 687, boulevard Laflèche.

Fondée en 2014, Topla! est une chaîne de restauration originaire de Québec reconnue pour son concept axé sur les plats de pâtes personnalisables. Son menu propose un large choix de pâtes, de sauces et de garnitures, servis sur place ou en livraison, dans un souci de rapidité et d’efficacité.

Les futures succursales Jack le Coq et Topla! sont sur le point d’ouvrir à Baie-Comeau. Photo courtoisie

