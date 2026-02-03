Trafic de stupéfiants : deux femmes arrêtées à Pessamit

Par Johannie Gaudreault 2:28 PM - 3 février 2026
Temps de lecture :

Deux arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants ont eu lieu sur le territoire de Pessamit dernièrement.  Photo Facebook

Deux femmes ont été arrêtées récemment par les policiers de Pessamit en lien avec le trafic de stupéfiants dans la communauté. 

C’est le 31 janvier que la première des deux présumées trafiquantes a été arrêtée.

« Au moment de son arrestation, elle était en possession de cocaïne, de haschisch et de plusieurs médicaments de prescription. Elle avait aussi 3 785 $ en argent comptant et du matériel servant au trafic de stupéfiants, notamment une balance et des sachets », raconte la Sécurité publique de Pessamit dans un communiqué.

Elle fait face à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, ainsi que de possession simple.

Le 3 février, une deuxième femme a été arrêtée dans la communauté de Pessamit.

« Lors de son arrestation, elle était en possession de plusieurs comprimés de méthamphétamine. Celle-ci fait maintenant face à des accusations de conduite d’un véhicule à moteur avec la capacité affaiblie par la drogue, ainsi que de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic », indique-t-on.

La Sécurité publique de Pessamit rappelle que la prévention et la lutte contre le trafic de stupéfiants demeurent des priorités. « Ces interventions visent à réduire les impacts de la drogue sur la sécurité et la qualité de vie au sein de la communauté », est-il précisé. 

