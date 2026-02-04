Baie-Comeau : 20 000 $ pour soutenir des projets culturels et sociaux 

Par Karianne Nepton-Philippe 4:20 PM - 4 février 2026
Temps de lecture :

Le projet Des baladins au théâtre d'Espace K Théâtre est un exemple de projet soutenu financièrement par ce Fonds.  Photo : Photographie en Côte-Nord - Francois Trahan

Le Fonds de développement culturel est de retour à la Ville de Baie-Comeau. Un total de 20 000 $ est disponible pour la réalisation de projets culturels et sociaux. 

Le Service de la culture et des loisirs ciblera des initiatives en lien avec la médiation culturelle, l’identité locale, la clientèle adolescente ainsi que la clientèle à besoins particuliers. 

Cet appel à projets vise à soutenir le dynamisme de la collectivité de Baie-Comeau. Il découle de l’Entente de développement culturel entre la Ville de Baie-Comeau et le ministère de la Culture et des Communications. Ces deux parties participent financièrement à parts égales à cette enveloppe budgétaire.

Les personnes intéressées à déposer un projet peuvent consulter la documentation sur le site Internet de la Ville, dans la section Culture sous l’onglet Politique culturelle / Fonds de développement culturel.

