Course à la chefferie de la CAQ : Yves Montigny ne peut pas prendre position 

Par Karianne Nepton-Philippe 11:28 AM - 4 février 2026
Le député de René-Lévesque, Yves Montigny. Photo archives

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, n’a pas donné son soutien publiquement à un des candidats de la course à la chefferie de la CAQ. La raison est simple : son rôle de président du caucus l’en empêche.

« Comme président de caucus, je dois être équitable et neutre, donc ne pas prendre position », explique le député de la Coalition avenir Québec (CAQ). 

Il est interdit pour lui de favoriser un candidat, qu’il soit un élu ou non. « Puisque le dépôt des candidatures est toujours possible par d’autres candidats, il pourrait y avoir des gens qui ne sont pas parlementaires qui décident de se présenter », mentionne-t-il. 

Le dépôt des candidatures prend fin le 21 février. Rappelons que sa collègue de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain a appuyé la candidate Christine Fréchette.

« En raison de mon rôle, j’ai le devoir de réserve. Je dois ni me positionner ni intervenir », résume M. Montigny.

Le député souligne toutefois que les deux candidats actuels, Christine Fréchette et Bernard Dranville, proposent déjà d’intéressants débats.

« On a de bons débats d’idées dès le début de la course, c’est intéressant », lance-t-il. 

Débutée le 22 janvier, la course à la chefferie de la CAQ doit se terminer le 12 avril.

