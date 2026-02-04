Des Septiliens vivront les Olympiques de Milan-Cortina

Sept-Îles sera aux Jeux olympiques de Milan et Cortina, en Italie, au calendrier du 6 au 22 février. Ne les cherchez pas dans les résultats. Anabel Bouchard et des membres de sa famille y seront comme spectateurs. D’autres Septiliens assisteront aussi à ces 25e Jeux d’hiver, notamment Evelyne Poirier.

Si la « famille » Bouchard se retrouve en sol italien, c’est un peu à cause d’Anabel Bouchard. En 2024, après avoir prêté main forte lors d’une aide humanitaire en Afrique, tant qu’à devoir attendre dans la Ville lumière pour son escale, elle a décidé d’aller voir les Olympiques de Paris.

Au retour, sa soeur Justine Bouchard a lancé l’idée d’y aller en famille pour Milan-Cortina 2026.

« J’adore le sport et ce que j’ai vécu à Paris m’a donné l’engouement pour aller en Italie. J’espère retrouver l’ambiance des Jeux de Paris, avec des gens qui viennent de partout sur la planète », a dit, en entrevue au Journal, Anabel Bouchard.

Les démarches ont pris leur envol en juillet dernier avec l’achat des premiers billets pour des épreuves, suivi de la réservation de l’hébergement et des billets d’avion.

Avant de se diriger vers Livigno le 6 février, les Septiliens auront passé quelques jours en Suisse, notamment marquée par une visite au Musée Olympique à Lausanne, « pour se mettre dans l’ambiance », de dire Anabel Bouchard.

Au programme des Olympiques 2026, ils verront les compétitions de ski acrobatique, avec en vedette Mickael Kingsbury, le snowboard (demi-lune et cross), du hockey, du patinage artistique et du patinage de vitesse (courte et longue piste).

Pour notre sport national, ils y seront pour les quarts et demi-finales ainsi que la ronde des médailles.

Justine Bouchard a assisté à la Coupe des Quatre Nations il y a un an et elle avait trouvé « ça fou » la rivalité entre le Canada et les États-Unis.

« Je ne sais pas s’il y aura la même énergie (aux Olympiques) », a mentionné Anabel Bouchard.

« Il y a beaucoup de Québécois aux Jeux », a mentionné Anabel Bouchard. La délégation septilienne a écouté plusieurs portraits d’athlètes de la délégation canadienne, lors de leur séjour en Suisse.

Comme spectateurs, ils porteront fièrement les couleurs de la feuille d’érable, avec notamment chandail et écharpe. Ils auront aussi leurs cartons, avec sharpie, en quête d’autographes s’ils en ont l’occasion.

Après Milan-Cortina, Anabel Bouchard mettra le cap pour un autre rendez-vous sportif, les Jeux du Québec, à Blainville, où elle sera missionnaire pour la délégation Côte-Nord.

L.A. ?

Même si les Olympiques de 2028 de Los Angeles sont encore loin, la famille Bouchard n’écarte la possibilité d’y aller.

Quant à Anabel Bouchard, elle a en tête le rendez-vous de 2030 si sa filleule Victoria Gagnon Pouliot, de Boucherville, s’y qualifie en ski acrobatique (bosses).