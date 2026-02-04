La formation professionnelle pour se réorienter

À 47 ans, la Baie-Comoise Annie Marceau a choisi de se réorienter vers le domaine de la santé en s’inscrivant au DEP en Santé, assistance et soins infirmiers offert à Baie-Comeau. Un parcours atypique qui illustre le rôle clé de la formation professionnelle pour ceux qui souhaitent donner un nouveau sens à leur vie professionnelle.

Étudiante au Centre de formation professionnelle de l’Estuaire, à Baie-Comeau, Annie Marceau est en voie de compléter sa formation d’une durée de deux ans. Elle prévoit terminer son parcours en décembre prochain, après plusieurs stages en milieu de soins.

Originaire de Baie-Comeau, l’étudiante a pourtant passé une grande partie de sa vie active à l’extérieur de la région, notamment à Québec, où elle a vécu près de 25 ans. Avant de s’engager dans le milieu de la santé, elle a exercé des métiers très différents les uns des autres.

« C’est la troisième carrière que je fais », raconte-t-elle. D’abord esthéticienne, puis camionneuse pendant plusieurs années, elle a finalement choisi de changer de voie à la suite de transformations dans son milieu de travail qui ne correspondaient plus à ses valeurs.

Si son parcours peut sembler atypique, Annie Marceau y voit plutôt une richesse. Depuis longtemps, le domaine de la santé l’interpellait. Des tests d’orientation passés dans sa jeunesse pointaient déjà vers les sciences et les soins, et plusieurs membres de sa famille œuvrent dans le milieu hospitalier.

« J’ai toujours été attirée par ce domaine-là, mais je ne m’y étais jamais vraiment dirigée », confie celle qui franchira le pas à l’aube de la cinquantaine.

Pour elle, la formation professionnelle s’imposait comme une option réaliste et adaptée à sa situation. « J’ai commencé mon DEP à 47 ans. C’est plus rapide, plus concret, et axé directement sur le métier », souligne-t-elle. Contrairement à un parcours collégial plus long, la formation professionnelle lui permet d’entrer rapidement sur le marché du travail, tout en se concentrant sur les compétences pratiques essentielles.

Annie Marceau se dit pleinement satisfaite de son choix. Elle apprécie particulièrement l’approche terrain de la formation, qui laisse peu de place aux cours théoriques éloignés de la pratique. « J’aime le fait qu’on se concentre sur le métier. C’est ce qui me motive », affirme-t-elle, ajoutant être « vendue » à la formation professionnelle.

Au cours de ses stages, elle a notamment découvert le milieu des maisons des aînés, qu’elle décrit comme des environnements de vie humains et bienveillants. Toutefois, son objectif demeure le milieu hospitalier, qu’elle juge plus dynamique et stimulant. « J’ai besoin de défis et de mouvement », dit-elle, estimant que le rythme de l’hôpital correspond davantage à sa personnalité.

À travers son expérience, elle souhaite surtout contribuer à démystifier la formation professionnelle, encore parfois perçue comme une voie de second plan. « C’est un parcours tout aussi valable, avec de bonnes perspectives d’emploi et des conditions intéressantes », rappelle-t-elle.

Alors que le réseau de la santé fait face à une importante pénurie de main-d’œuvre, des parcours comme celui d’Annie Marceau illustrent comment la formation professionnelle peut jouer un rôle déterminant dans la réorientation de carrière et la réponse aux besoins du marché du travail, à tout âge de la vie.