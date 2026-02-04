La Poule aux oeufs d’or : un lot de 100 000 $ gagné avec un billet acheté à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 10:51 AM - 4 février 2026
Temps de lecture :

Le Nord-Côtier Rheal Larocque a gagné 100 000 $ avec un billet La Poule aux œufs d'or, acheté dans un dépanneur à Baie-Comeau. Photo courtoisie

Le Nord-Côtier Rheal Larocque a gagné 100 000 $ avec un billet La Poule aux œufs d’or, acheté au dépanneur Ultra, sur l’avenue Damase-Potvin, à Baie-Comeau.

Ce billet était valide pour les tirages du 18 janvier. Rheal Larocque, qui joue à La Poule aux œufs d’or depuis de nombreuses années, a appris qu’il remportait le lot maison en écoutant l’émission éponyme avec sa conjointe.

Le Nord-Côtier avait même l’habitude de lancer à la blague que s’il ne remportait pas un lot, il allait bouder. 

Le soir du 18 janvier, en voyant la combinaison gagnante du lot de 100 000 $ lors de l’émission, il a lancé à sa conjointe : « On a les trois derniers chiffres. » Elle lui a aussitôt répondu : « On a les trois premiers! »

Avec ce beau montant, le retraité a l’intention de changer de voiture.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Dossier ǀ Le chemin de croix des Nord-Côtiers : la Basse-Côte-Nord est-elle viable sans route ?

Dossier ǀ Le chemin de croix des Nord-Côtiers : le prolongement d’une promesse non tenue

La SQ et la GRC mènent une frappe contre une organisation reliée aux Hells Angels

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Dossier ǀ Le chemin de croix des Nord-Côtiers : la Basse-Côte-Nord est-elle viable sans route ?

Consulter la nouvelle
Actualité

Dossier ǀ Le chemin de croix des Nord-Côtiers : le prolongement d’une promesse non tenue

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 février 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer