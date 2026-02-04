Ragueneau : le jeune homme disparu est retrouvé sain et sauf
Marc-André Desforges a été retrouvé le 4 février. Photo SQ
Marc-André Desforges de Ragueneau, qui était porté disparu depuis le 23 janvier, a été retrouvé sain et sauf.
La Sûreté du Québec l’a annoncé tôt ce matin. Aucun autre détail sur sa disparition n’a été dévoilé, mais ses proches craignaient pour sa sécurité.
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord