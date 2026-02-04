Steeve Clément pédale pour l’école Saint-Coeur-de-Marie de Baie-Comeau

Le directeur de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau participera pour une deuxième année consécutive au Défi 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie, avec l’objectif de recueillir des fonds pour favoriser les saines habitudes de vie chez les élèves.

Steeve Clément, reprendra la route du 11 au 14 juin. Il prendra part à la 18e édition de cet événement d’envergure provinciale qui mobilise des milliers de Québécois autour d’un objectif commun : promouvoir une société plus active et en meilleure santé.

Pour cette deuxième participation, M. Clément pédalera à nouveau aux côtés de sa fille Audrey. Ensemble, ils feront partie de l’équipe Les tri-cassés (#129), qui s’est donné comme mission de récolter des fonds afin de soutenir des projets liés à l’activité physique, au bien-être et aux saines habitudes de vie des élèves de l’école Saint-Cœur-de-Marie.

Après avoir remis 826 $ à l’établissement lors de leur première participation l’an dernier, les membres de l’équipe visent cette fois un objectif beaucoup plus ambitieux : amasser 16 000 $.

Les sommes dépassant les 13 500 $ requis pour l’inscription seront versées à l’école, que l’équipe a choisi de parrainer pour une deuxième année. L’objectif est ainsi de remettre 2 500 $ pour financer des projets au sein de l’établissement.

« Amasser une telle somme n’est pas chose facile et c’est pourquoi nous avons besoin de l’aide de tout le monde. Chaque don compte. Peu importe le montant, votre contribution peut faire une réelle différence et nous rapproche de notre objectif », souligne M. Clément, qui invite la population à appuyer la démarche.

Le Défi 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie réunira cette année 240 équipes composées de cinq cyclistes. Chacune parcourra 1 000 kilomètres en 13 étapes à travers la Montérégie, dans une ambiance marquée par le dépassement de soi, la solidarité et le plaisir.

Les personnes qui souhaitent encourager Steeve Clément et les membres de l’équipe Les tri-cassés peuvent faire un don dès maintenant sur le site du Grand défi Pierre Lavoie.

En 2025, près de trois millions de dollars ont été amassés dans le cadre du programme de parrainage, permettant de soutenir 288 écoles à travers le Québec. Depuis sa création, le Grand défi Pierre Lavoie a permis de recueillir 39,3 M$ afin de promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes et de soutenir la recherche sur les maladies orphelines.