Steeve Clément pédale pour l’école Saint-Coeur-de-Marie de Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 11:43 AM - 4 février 2026
Temps de lecture :

Steeve Clément et sa fille Audrey participeront pour une deuxième année consécutive au Défi 1 000 KM. Photo courtoisie

Le directeur de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau participera pour une deuxième année consécutive au Défi 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie, avec l’objectif de recueillir des fonds pour favoriser les saines habitudes de vie chez les élèves.

Steeve Clément, reprendra la route du 11 au 14 juin. Il prendra part à la 18e édition de cet événement d’envergure provinciale qui mobilise des milliers de Québécois autour d’un objectif commun : promouvoir une société plus active et en meilleure santé.

Pour cette deuxième participation, M. Clément pédalera à nouveau aux côtés de sa fille Audrey. Ensemble, ils feront partie de l’équipe Les tri-cassés (#129), qui s’est donné comme mission de récolter des fonds afin de soutenir des projets liés à l’activité physique, au bien-être et aux saines habitudes de vie des élèves de l’école Saint-Cœur-de-Marie.

Après avoir remis 826 $ à l’établissement lors de leur première participation l’an dernier, les membres de l’équipe visent cette fois un objectif beaucoup plus ambitieux : amasser 16 000 $.

Les sommes dépassant les 13 500 $ requis pour l’inscription seront versées à l’école, que l’équipe a choisi de parrainer pour une deuxième année. L’objectif est ainsi de remettre 2 500 $ pour financer des projets au sein de l’établissement.

« Amasser une telle somme n’est pas chose facile et c’est pourquoi nous avons besoin de l’aide de tout le monde. Chaque don compte. Peu importe le montant, votre contribution peut faire une réelle différence et nous rapproche de notre objectif », souligne M. Clément, qui invite la population à appuyer la démarche.

Le Défi 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie réunira cette année 240 équipes composées de cinq cyclistes. Chacune parcourra 1 000 kilomètres en 13 étapes à travers la Montérégie, dans une ambiance marquée par le dépassement de soi, la solidarité et le plaisir.

Les personnes qui souhaitent encourager Steeve Clément et les membres de l’équipe Les tri-cassés peuvent faire un don dès maintenant sur le site du Grand défi Pierre Lavoie.

En 2025, près de trois millions de dollars ont été amassés dans le cadre du programme de parrainage, permettant de soutenir 288 écoles à travers le Québec. Depuis sa création, le Grand défi Pierre Lavoie a permis de recueillir 39,3 M$ afin de promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes et de soutenir la recherche sur les maladies orphelines.

Steeve Clément est le directeur de l’école Saint-Coeur-de-Marie de Baie-Comeau. Photo courtoisie

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Course à la chefferie de la CAQ : Yves Montigny ne peut pas prendre position 

La Poule aux oeufs d’or : un lot de 100 000 $ gagné avec un billet acheté à Baie-Comeau

Dossier ǀ Le chemin de croix des Nord-Côtiers : la Basse-Côte-Nord est-elle viable sans route ?

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Course à la chefferie de la CAQ : Yves Montigny ne peut pas prendre position 

Consulter la nouvelle

La Poule aux oeufs d’or : un lot de 100 000 $ gagné avec un billet acheté à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 février 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer