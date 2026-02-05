Actualité Chronique

CHRONIQUE | Prêts pour le Super Bowl ?

Par Karianne Nepton-Philippe 7:00 AM - 5 février 2026
Temps de lecture :

Photo iStock

On y est enfin ! Le grand rendez-vous sportif de l’année, le Super Bowl. Comme tout passionné de football, j’attends ce grand bal de la NFL avec impatience, et ce, peu importe les équipes qui s’y rendent.

Le Super Bowl, tout comme les séries du football, c’est assez particulier. Un match et c’est décidé. Ça passe ou ça casse.

Bref, on espère un grand spectacle sur le terrain, et le 8 février, le potentiel est immense. Je me croise les doigts, les attentes sont hautes.

Voici le duel : les Seahawks de Seattle face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ces deux équipes qui, contre toute attente, connaissent chacune une saison exceptionnelle. Deux équipes qui défient largement les prédictions de début de la saison, mais devenues très dangereuses en playoffs. 

Leur dernière rencontre de Super Bowl remonte à 2015. Un match qui hante encore bien des gens à ce jour. Cette interception à la ligne des buts menant à la victoire des Patriots. Vivrons-nous une revanche de Seattle ou une nouvelle ère de victoires de la Nouvelle-Angleterre ?

C’est une 12présence au Super Bowl pour les Patriots, qui espèrent une 7e victoire, ce qui établirait un record, alors qu’ils sont à égalité avec les Steelers de Pittsburgh. Rappelons qu’ils en ont six avec la « dynastie » de Tom Brady – Bill Belichick.

Seattle (4Super Bowl) espère lever le trophée Lombardi une deuxième fois en carrière, tout en rétablissant son honneur. D’ailleurs, que dire du quart-arrière Sam Darnold, arrivé tout droit de Minnesota, qui connaît tout simplement sa meilleure saison.

Autre chose qu’on a apprise, c’est de ne pas sous-estimer Drake Maye chez les Patriots.

Note 100 % personnelle : ce sont les deux équipes que j’ai mises au Super Bowl, dans mon pool des séries avant qu’elles ne commencent.

Que le meilleur l’emporte. Bon Super Bowl… Go Seahawks !

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Finale de la Ligue Senior AA : l’heure de la revanche ou de la défense

Baie-Comeau : 20 000 $ pour soutenir des projets culturels et sociaux 

Des Septiliens vivront les Olympiques de Milan-Cortina

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Finale de la Ligue Senior AA : l’heure de la revanche ou de la défense

Consulter la nouvelle

Baie-Comeau : 20 000 $ pour soutenir des projets culturels et sociaux 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 février 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer