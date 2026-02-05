Mise en service du câble sous-marin entre Sept-Îles et la Gaspésie de Telus

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:33 AM - 5 février 2026
Temps de lecture :

Ce sont 125 km de câble sous-marin de fibre optique qui ont installé entre Sept-Îles et Sainte-Anne-des-Monts. Photo TELUS

La redondance du réseau de télécommunication pour l’est de la Côte-Nord est maintenant assurée avec la mise en service du câble sous-marin à fibre optique entre Sept-Îles et Sainte-Anne-des-Monts.

La nouvelle infrastructure sous-marine assurera la continuité de tous les services de télécommunication en cas de défaillance ou de bris du réseau terrestre principal le long de la route 138 entre Baie-Comeau et Sept-Îles.

C’est Telus qui est derrière ce projet. Les travaux pour la pose du câble sous-marin de 125 kilomètres ont eu lieu en novembre et décembre 2025. L’Intrepid, un navire câblier avait été utilisé pour les travaux.

« L’achèvement de cette infrastructure sous-marine de pointe marque un moment historique pour les citoyens de la Côte-Nord – une région qui a longtemps fait face à des défis de connectivité en raison de son emplacement éloigné et de son vaste territoire », affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de Telus.

Le projet a été rendu possible par un investissement conjoint de plus de 20 millions de dollars de Telus et du gouvernement du Canada.

Telus assure que ce projet a été fait dans le respect de normes strictes de protection de la faune marine et de l’environnement. Des systèmes de détection ont été utilisés lors de l’installation du câble pour prévenir les collisions et réduire les impacts sonores sur les mammifères marins.

Des travaux de restauration environnementale sont prévus au printemps et à l’été 2026 pour protéger les berges du fleuve Saint-Laurent et favoriser la régénération naturelle de plantes résilientes, comme l’Élyme des sables. À Sept-Îles, des travaux nécessitant l’utilisation de machinerie sur la plage Monaghan ont eu lieu.

Des travaux ont eu lieu à Sept-Îles cet automne pour la pose du câble. Photo Vincent Rioux-berrouard

