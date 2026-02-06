Boulons Manic acquiert Pronature à Baie-Comeau

Transaction importante dans le secteur commercial à Baie-Comeau. L’entreprises Boulons Manic acquiert l’inventaire de Pronature, qui devient Sécuripro Chasse & Pêche Baie-Comeau.

L’arrivée de la bannière indépendante, propriété de Michel Raymond et Sylvain Lagacé, associés dans Boulons Manic, est devenue officiellement réalité le 1er février. Pour l’ancien propriétaire de Pronature, Mario Paradis, c’est une retraite bien méritée qui commence.

Le duo Raymond-Lagacé déménagera d’ici un mois son inventaire en santé et sécurité pour les travailleurs, comme les vêtements, chaussures et bottes, de Boulons Manic, sur le boulevard La Salle, à Sécuripro Chasse & Pêche, sur la rue Parfondeval. En matière de santé et sécurité au travail, Boulons Manic se concentrera ainsi aux secteurs commercial et industriel.

« Moi, dans le fond, je veux un peu éduquer les gens que tu travailles pour la Ville, il faut que tu ailles t’habiller en santé et sécurité, tu vas chez Boulons Manic. Tu travailles indépendant, tu as besoin d’une paire de bottes, tu vas venir chez Sécuripro Chasse & Pêche », explique Michel Raymond.

La transaction permet à Boulons Manic de prendre de l’expansion afin de mieux desservir Monsieur et madame Tout-le-Monde en matière de vêtements de travail et autres.

Elle lui permet également de s’installer dans le secteur Mingan, un gros plus. « C’est une stratégie importante à Baie-Comeau. Les travailleurs sont beaucoup dans le secteur Mingan », avoue le copropriétaire.

Chasse et pêche

En matière de chasse et pêche, la population de la Manicouagan devrait aussi y gagner. M. Raymond promet de petits changements, mais également une gamme de produits plus diversifiée et de qualité. « Vu que je vais être indépendant, je vais avoir plus de liberté pour rentrer de la belle qualité dans le domaine de la chasse et de la pêche. »

Les copropriétaires de la nouvelle bannière comptent bien offrir aux chasseurs et pêcheurs de chez nous un choix tel qu’ils auront moins le goût d’aller magasiner chez les grands joueurs dans le domaine à Québec ou Saguenay.

Fait à noter, après une fermeture d’une semaine afin de finaliser l’inventaire du commerce et le transfert administratif de la propriété, Sécuripro Chasse & Pêche accueillera officiellement sa clientèle le lundi 9 février. Rappelons qu’il faudra attendre quelques semaines encore avant que le matériel de santé et sécurité y soit disponible.

Les six employés déjà en poste dans le commerce de chasse et pêche conservent leur emploi et un ou deux autres pourraient être créés dans la foulée de la transaction.