Des patineuses de Baie-Comeau se qualifient pour les Jeux du Québec

La délégation de patinage artistique de la Côte-Nord aux Jeux du Québec sera constituée de cinq patineuses du Club de patinage de Baie-Comeau.

Les cinq filles se sont qualifiées lors d’une finale régionale, qui s’est tenue le 24 janvier à Sept-Îles. Plus de 30 patineuses du club de Baie-Comeau y ont participé.

Klara SImard (novice), Myliana Gaudreault (juvénile) ainsi que Emmanuelle Bourque, Rose Girard-Lachance et Raphaëlle Carrière (pré-novice) ont décroché leur place pour les Jeux du Québec qui se tiendront du 27 février au 7 mars.

« On est content, parce qu’il y avait cinq places de disponibles et tous les enfants de la délégation de la Côte-Nord seront du Club de patinage de Baie-Comeau », mentionne l’entraîneuse-chef Karen Sauvageau.

Lors de cette compétition, 16 patineuses ont aussi assuré leur voyage pour la finale provinciale STAR.

« Toutes les régions font exactement le même type de compétition et ensuite les trois premières de chaque catégorie dans chaque région se rendent au provincial », ajoute Mme Sauvageau.

Cette finale se déroulera du 19 au 22 mars à Saint-Jérôme.

Les résultats

Voici les résultats des patineuses qui se qualifient pour les Jeux du Québec.

– Klara SImard : 1e position (novice)

– Emmanuelle Bourque : 1e position (pré-novice)

– Rose Girard-Lachance : 2e position (pré-novice)

– Raphaelle Carrière : 3e position (pré-novice)

– Myliana Gaudreault : 1e position (juvénile)

Voici les résultats des patineuses qui se qualifient pour la finale provinciale.

– Stella Girard-Lachance : 1e position (pré-juvénile)

– Clara Tardif : 1e position (Sans limites – 9 ans)

– Penelope Gauthier : 2e position (sans limites – 9 ans)

– Justine Plourde : 3e position (sans limites – 9 ans)

– Lily Allard : 1e position (sans limites – 8 ans)

– Olivia Goulet : 2e position (sans limites – 8 ans)

– Marifée Girard-Lachance (or)

– Léa-Jade Desbiens : 2e position (star 6)

– Lily-May Plamondon : 3e position (star 6)

– Jeremy Lemieux : 1e position (star 5 13 ans et +)

– Zoé Gagnon : 3e position (star 5 13 ans et +)

– Sofia Thibeault : 1e position (star 5 13 ans et +)

– Olivia Perron : 2e position (star 5 13 ans et +)

– Eliane Martel : 3e position (star 5 13 ans et +)

– Romy Lefrancois : 1e position (star 5 – 10 ans)

– Julia Morin : 2e position (star 5 – 10 ans)