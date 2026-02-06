La musique de Kashtin, finalement sur les Spotify, Apple Music et autres

E Uassiuian, Tshinanu et toutes les autres chansons du répertoire de Kashtin, le duo country folk formé de Florent Vollant et Claude Mckenzie, se retrouvent enfin, près de 35 ans plus tard, sur les différentes plateformes d’écoute de musique en continu.

Tout ça est réel depuis ce vendredi 6 février. Une nouvelle qui rendait Florent Vollant content.

« C’est une bonne affaire. Kashtin, c’est pour tout le monde, ç’a toujours été pour tout le monde, tout le temps. Si on est accessible, c’est tant mieux, je suis content », a-t-il laissé entendre au bout du téléphone.

Les démarches auront pris des années. Ça aura été long avant que, finalement, la musique de Kashtin prenne place sur les plateformes d’écoute, les droits relevant du producteur Guy Trépanier, « mais, t’sais, moi, à un moment donné, j’avais d’autres choses à faire aussi. Fait que, quand ça adonné comme ça adonne aujourd’hui, ben, c’est tant mieux », a-t-il mentionné.

Il reste toutefois une autre bataille à continuer de mener, et celle-là, elle est entre les mains de Florent Vollant, son fils Mathieu Mckenzie et la direction de Maskuham Musique. Elle s’avère longue présentement. C’est celle du quota de 5 % de musique innue dans les stations de radio demandée au CRTC.

« Je trouve ça long. Ça prend du temps. Tout ce qui est vrai, ça prend du temps. C’est légitime comme demande » soulève Florent Vollant.

Il a toutefois bon espoir que la conclusion sera positive.

Du bon temps

Revenons à Kashtin. Trente-cinq plus tard, « c’est du bon temps », souligne Florent Vollant.

« Tant que moi et Claude on va être vivants, Kashtin va exister », assure-t-il.

Est-ce que le duo se produira encore en spectacle ? « On vas-tu revenir sur scène, on vas-tu pas revenir sur scène ? Moi et Claude, on s’est dits, une dernière fois. À chaque fois, on se dit ça », a-t-il répondu. « Ça adonne qu’on le reprend, pour une toune ou deux, des fois plus que ça. »

Il n’y a toutefois pas de projets de scène pour Kashtin ou pour la carrière solo de Florent Vollant sur la table pour le moment. Et l’auteur-compositeur-interprète ne fait pas de cas avec ça.

Une belle époque

Aux yeux de Florent Vollant, la musique de Kashtin, c’est un état d’âme, et ça lui a permis de voyager.

Les chansons du groupe sont aussi reprises par d’autres artistes innus, ce qui est très apprécié, aux dires de l’icône de Mani-utenam, intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en novembre dernier.

Parmi les chansons qui ont marqué les années de Kashtin, Tshinanu (nous autres), qui continue de voyager, une chanson écrite en une soirée alors que Florent Vollant s’était assis, guitare à la main.