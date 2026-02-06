Les Voltigeurs stoppent le Drakkar

Dans une partie laissant place à bien peu de rythme, le Drakkar a baissé pavillon 4-1 devant les Voltigeurs, au Centre Marcel-Dionne de Drummondville. La formation dirigée par Sylvain Favreau n’a jamais vraiment été inquiétée par ses adversaires, ayant contrôlé la grande majorité des présences et cadrant près d’une cinquantaine de tirs. Pour Baie-Comeau, il s’agit d’une sixième défaite en sept parties.

En début de saison, le Drakkar était parvenu à revenir de l’arrière en troisième période pour forcer la prolongation à sa dernière présence en ces lieux. Cette fois-ci, les espoirs furent de courte durée en période ultime; les Voltigeurs reprenant une avance considérable suite à la seule réussite nord-côtière.

Sommaire de la rencontre

Tel qu’il est bien tristement coutume cette saison, Baie-Comeau s’est très rapidement trouvé en situation de rattrapage; cédant l’avance aux locaux après 64 secondes de jeu en première période.

En avance 16-5 aux tirs au but au début de la deuxième, Drummondville accentue son avance dès les premières minutes par l’entremise du jeune Louis-Félix Bourque, atteignant le plateau de 15 buts.

Le vétéran William Dumont en rajoute quelque minutes plus tard, sur une rare séquence au pour laquelle le gardien Samuel Caulfield aimerait certainement avoir une deuxième chance. Le tir à l’apparence anodine de Dumont provenant des zones périphériques s’est trouvé un chemin à travers le cerbère vêtu de blanc.

L’unique réplique nord-côtière fut signée par le capitaine Shawn Pearson suite à une attaque amorcée par Drew Allison et Adam Cavallin. Malgré l’allure de la rencontre fortement à l’avantage des Voltigeurs, un retard par deux buts pouvait toujours être comblé au cours des quinze minutes toujours au chrono. Le meilleur marqueur des rouges Renaud Poulin a toutefois assommé le Drakkar avec un 25e but digne des jeux de la semaine, débordant défenseur et gardien par l’extérieur, de la gauche vers la droite.

Un jeu de puissance tard en troisième avait porté fruit aux nord-côtiers et à Liam Armit, une séquence finalement revisée à la négative pour une obstruction de Kyle Powers sur Mathys Fortin, le gardien gagnant. Son rival Caulfield n’est pas en reste, bien qu’il ait parfois été battu dans des circonstances un peu faciles par ses adversaires. L’américain a ajouté 45 arrêts à son total, terminant la rencontre avec un taux d’efficacité de ,918 malgré quatre buts accordés.

Sur la route

Le Drakkar remontera l’autoroute 55 en direction de Shawinigan, où il jouera demain. Ce soir, l’Océanic est passé près d’interrompre sa séquence de neuf défaites consécutives en temps régulier, mais les Cataractes ont complété une poussée de trois buts en troisième période pour l’emporter 6-4.