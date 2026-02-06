Quatre soumissionnaires : plus de 7 M$ pour les travaux au Centre Henri-Desjardins

Quatre entreprises ont soumis une offre pour l’aménagement des installations de curling et la phase 1 de la réfection du Centre Henri-Desjardins. Le plus bas soumissionnaire propose 7 117 537 $.

Il s’agit de l’entreprise Construction Nicolas Avoine, de Pointe-Lebel.

L’appel d’offres, lancé par la Ville de Baie-Comeau, est fermé depuis le 5 février. Deux autres soumissionnaires sont des entreprises de Baie-Comeau.

Les Entreprises G & M Laplante Ltée proposent 7 171 434 $, tandis que Les Industries M. Santerre Ltée ajustent leur prix à 7 178 767 $.

La plus haute soumission appartient à une entreprise de Sept-Îles, TC3 Construction, qui offre 7 935 752 $.

Rappelons qu’en 2024, dans son objectif d’optimisation des bâtiments municipaux, la Ville de Baie-Comeau a pris la décision de déménager le Club de curling de Baie-Comeau au Centre Henri-Desjardins.

Actuellement, les activités du Club de curling se font au pavillon du Lac.

