Quatre soumissionnaires : plus de 7 M$ pour les travaux au Centre Henri-Desjardins

Par Karianne Nepton-Philippe 10:01 AM - 6 février 2026
Temps de lecture :

Centre Henri-Desjardins. Photo Karianne Nepton-Philippe

Quatre entreprises ont soumis une offre pour l’aménagement des installations de curling et la phase 1 de la réfection du Centre Henri-Desjardins. Le plus bas soumissionnaire propose 7 117 537 $.

Il s’agit de l’entreprise Construction Nicolas Avoine, de Pointe-Lebel. 

L’appel d’offres, lancé par la Ville de Baie-Comeau, est fermé depuis le 5 février. Deux autres soumissionnaires sont des entreprises de Baie-Comeau. 

Les Entreprises G & M Laplante Ltée proposent 7 171 434 $, tandis que Les Industries M. Santerre Ltée ajustent leur prix à 7 178 767 $.

La plus haute soumission appartient à une entreprise de Sept-Îles, TC3 Construction, qui offre 7 935 752 $.

Rappelons qu’en 2024, dans son objectif d’optimisation des bâtiments municipaux, la Ville de Baie-Comeau a pris la décision de déménager le Club de curling de Baie-Comeau au Centre Henri-Desjardins. 

Actuellement, les activités du Club de curling se font au pavillon du Lac.

À lire aussi : 

Baie-Comeau : des clubs sportifs trouvent refuge au pavillon du Lac

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Boulons Manic acquiert Pronature à Baie-Comeau

Une approche novatrice contre les douleurs persistantes développée à Baie-Comeau

La subvention fédérale pour les véhicules électriques sera de retour le 16 février

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Boulons Manic acquiert Pronature à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle
Actualité

Une approche novatrice contre les douleurs persistantes développée à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 février 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer