Changement à la direction générale du Conseil des Innus de Pessamit

Par Johannie Gaudreault 12:05 PM - 7 février 2026
Temps de lecture :

Une réorganisation administrative a été mise en place par le Conseil des Innus de Pessamit. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Le Conseil des Innus de Pessamit a procédé à une réorganisation administrative, marquée par la réaffectation du directeur général, Robert St-Onge. L’intérim de la direction générale a été confié à son adjointe, Céline Picard, pour une durée indéterminée.

Ces ajustements découlent d’une réflexion sur la gouvernance et le fonctionnement interne de l’organisation.

Ils « s’inscrivent dans une volonté claire d’assurer la stabilité, la continuité des services à la population et le mieux-être global de l’organisation, tout en renforçant les mécanismes de gestion et de prise de décision », apprend-on dans un communiqué publié le 6 février.

Afin d’accompagner cette transition, un comité décisionnel provisoire a également été mis sur pied. Composé de gestionnaires de l’organisation, ce comité travaillera en étroite collaboration avec la direction générale par intérim afin d’assurer le bon déroulement des opérations et le suivi des dossiers.

Le Conseil des Innus de Pessamit tient toutefois à rassurer la population. Les services offerts à la communauté sont maintenus sans interruption et les activités courantes se poursuivent normalement.

Selon l’organisation, ces mesures visent avant tout à renforcer la saine gestion et à favoriser une meilleure cohésion au sein de l’équipe.

Le Conseil a par ailleurs tenu à souligner le professionnalisme et la collaboration du personnel durant cette période de transition. Il réaffirme son engagement à agir de manière responsable et transparente, dans l’intérêt collectif de la communauté.

D’autres communications pourraient suivre afin de tenir la population informée de l’évolution de la situation.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

MU Conseils ouvre un bureau à Chicoutimi 

Le Baie-Comois Vincent Roberge-Poitras compétitionne en Afrique

Le Happening des arts de Tadoussac prend une pause

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

MU Conseils ouvre un bureau à Chicoutimi 

Consulter la nouvelle

Le Baie-Comois Vincent Roberge-Poitras compétitionne en Afrique

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 février 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer