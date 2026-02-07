Changement à la direction générale du Conseil des Innus de Pessamit

Le Conseil des Innus de Pessamit a procédé à une réorganisation administrative, marquée par la réaffectation du directeur général, Robert St-Onge. L’intérim de la direction générale a été confié à son adjointe, Céline Picard, pour une durée indéterminée.

Ces ajustements découlent d’une réflexion sur la gouvernance et le fonctionnement interne de l’organisation.

Ils « s’inscrivent dans une volonté claire d’assurer la stabilité, la continuité des services à la population et le mieux-être global de l’organisation, tout en renforçant les mécanismes de gestion et de prise de décision », apprend-on dans un communiqué publié le 6 février.

Afin d’accompagner cette transition, un comité décisionnel provisoire a également été mis sur pied. Composé de gestionnaires de l’organisation, ce comité travaillera en étroite collaboration avec la direction générale par intérim afin d’assurer le bon déroulement des opérations et le suivi des dossiers.

Le Conseil des Innus de Pessamit tient toutefois à rassurer la population. Les services offerts à la communauté sont maintenus sans interruption et les activités courantes se poursuivent normalement.

Selon l’organisation, ces mesures visent avant tout à renforcer la saine gestion et à favoriser une meilleure cohésion au sein de l’équipe.

Le Conseil a par ailleurs tenu à souligner le professionnalisme et la collaboration du personnel durant cette période de transition. Il réaffirme son engagement à agir de manière responsable et transparente, dans l’intérêt collectif de la communauté.

D’autres communications pourraient suivre afin de tenir la population informée de l’évolution de la situation.