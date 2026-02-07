La deuxième période coûte cher au Drakkar

À Shawinigan samedi après-midi, c’est l’expérience de l’un et l’inexpérience de l’autre qui a fait la différence. En arrière 0-2 en deuxième période, les Cataractes ont marqué cinq buts sans réplique pour vaincre le Drakkar de Baie-Comeau.



Sommaire de la rencontre



Les hostilités sont lancées par Aiden Kirkwood en première période, profitant d’une mauvaise exécution des défenseurs shawiniganais en sortie de territoire. La passe mal maitrisée à la ligne bleue a ouvert le chemin pour l’attaquant du Drakkar, qui inscrivait son deuxième but de la saison; un premier en 25 parties.

La vedette du premier vingt chez est cependant Mathias Hernandez, la future troisième étoile du match, qui se dresse devant les attaques adverses, malgré une première période bien partagée.



Mettant également fin à une longue séquence sans but marqué, le jeune Declan Wotton doublait l’avance du Drakkar en début de deuxième période.

C’est à partir de ce moment que l’équipe locale s’est réveillée et que le Drakkar n’a plus été en mesure de suivre la cadence.

D’abord, quelques instants après le but de Wotton, l’as marqueur Félix Lacerte enfilait habilement un retour de lancer dans la partie supérieure, dans un angle très fermé.

Les Cataractes frappent ensuite à trois autres reprises en cinq minutes en fin d’engagement. La recrue Frédéric Bergeron fait d’abord habilement dévier un tir de Jonathan Prud’homme dans l’enclave pour créer l’égalité. Puis, Jiri Klima est complètement oublié dans l’enclave par quatre vikings attirés par la rondelle durant un jeu de puissance. Finalement, le défenseur Drew Hockley inscrit le quatrième but sans riposte pour son équipe, son premier dans le circuit.

Une opportunité pour le Drakkar de revenir de l’arrière au pointage en troisième période s’est finalement retournée contre lui, alors qu’il était en avantage numérique. Une passe de Jacopo De Luca est coupée à la ligne bleue par Olivier Charron, qui a par la suite déculottée Hernandez après s’être sauvé en échappée. Bien qu’il restait une douzaine de minutes à jouer, ce cinquième filet constituait le coup final, à toute fin pratique.

En bref

Événement maintenant rare dans la LHJMQ, un combat a éclaté en troisième période entre Kyle Powers et Julien Lanthier. L’avantage est allé à Powers, qui a notamment passé le chandail par-dessus la tête de l’ancien défenseur du Drakkar.



Après cinq parties consécutives sur les patinoires adverses (fiche de 1-5), le Drakkar disputera deux matchs aller-retour contre les puissants Saguenéens de Chicoutimi mercredi et vendredi prochain. Pour la première rencontre, les anciens joueurs vedettes du Drakkar Alexis Bernier et Lucas Beckman joueront une première partie au Centre Sportif Alcoa dans un autre uniforme.

Ailleurs dans la LHJMQ, les Olympiques de Gatineau (17e) se sont à nouveau inclinés et l’Océanic de Rimouski (16e) a subi une onzième défaite consécutive. Les deux équipes sont ainsi toujours six et sept points devant le Drakkar, à qui il reste maintenant quatorze matchs à jouer.