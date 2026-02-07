Le Baie-Comois Vincent Roberge-Poitras compétitionne en Afrique

Le judoka originaire de Baie-Comeau, Vincent Roberge-Poitras, a décroché la troisième place lors du Casablanca African Open 2026.

« C’était ma deuxième coupe du monde. J’ai fini en novembre passé 3e à la Coupe panaméricaine de Montréal, mais c’était ma première coupe en Afrique », explique le Baie-Comois de 19 ans.

À Casablanca, il s’était donné l’objectif de repartir avec une médaille. « J’ai réussi l’exploit », lance-t-il, alors qu’il confie qu’il aurait aimé mieux performer.

C’est pourquoi il indique profiter de cette expérience pour sa prochaine compétition internationale.

« Mes deux premiers combats se sont bien déroulés, j’étais stratégique et mobile, donc j’ai quand même dominé aisément mes adversaires. Malheureusement, en demi-finale, j’ai perdu contre celui qui a gagné la compétition », raconte-t-il.

« En finale de bronze, j’étais encore très déçu de ma demi-finale, donc j’ai eu du mal à me mettre dans le combat, ce qui a rendu ce combat très difficile », poursuit Vincent Roberge-Poitras.

Son but est d’aller chercher de nouvelles médailles à l’international pour grimper dans le classement junior. Il est actuellement 42e au monde.

« J’aimerais monter mon classement junior pour participer au Championnat du monde junior à la fin de la saison et entrer sur l’équipe nationale. »