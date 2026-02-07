Le Happening des arts de Tadoussac prend une pause en 2026. Il doit restructurer son conseil d’administration et trouver une nouvelle personne pour assurer sa direction générale.

L’événement qui aurait dû en être à sa cinquième édition se donne une année pour se restructurer. La décision est venue après une 4e édition bien remplie, peaufinée après plusieurs essais dans la programmation.

« On a eu toutes les éditions une à la suite de l’autre, et honnêtement, c’est du travail. On n’a pas arrêté », explique Alexandre Bergeron, président du conseil d’administration du Happening des arts.

Le Happening des arts a vu le jour sur les cendres de l’ancien Happening de peinture de Tadoussac, qui réunissait des artistes-peintres dans le village avant la pandémie de COVID-19.

L’événement a repris le même principe de la création en direct, avec des artistes de différentes disciplines installés dans des boutiques, sur les galeries, sous des chapiteaux en plein air ou encore sur des terrains privés dans le village.

Vague de départs

Camille Paquet, l’ancienne directrice générale du Happening des Arts qui était dans l’organisation depuis le début, a décidé de quitter le navire en juin 2025.

« Elle nous a quittés pour des raisons personnelles, et pour mettre de l’énergie dans d’autres projets », déclare M. Bergeron.

D’autres sièges d’administrateurs se sont ensuite libérés au conseil d’administrateur, et le Happening des arts s’est retrouvé sans les ressources pour assurer une prochaine édition.

L’organisation n’entend toutefois pas baisser les bras, et cherche à recruter une nouvelle personne pour la direction générale. « Ça ne me stress pas trop », assure Alexandre Bergeron.

« On est en train de recruter des gens, et notre recherche est toujours en cours. On a des personnes qui se sont manifestées pour s’impliquer avec nous également », révèle-t-il.

Même esprit

Questionné à savoir si le concept général du Happening des arts allait changer avec son nouveau conseil d’administration et sa nouvelle direction, Alexandre Bergeron fait savoir que l’événement restera fidèle à ses valeurs et sa mission.

« Ça va être à voir avec la nouvelle direction, mais c’est sûr que notre mission et notre vision restent les mêmes. On va s’inspirer des bons coups des éditions dernières », divulgue-t-il.

Selon le président, la dernière édition était probablement « la meilleure » depuis les débuts du Happening des arts, avec un spectacle de marionnettes, une prestation musicale, des ateliers avec le public et l’exposition des jeunes de l’école Saint-Joseph de Tadoussac.

« On va garder de la production et de la création artistique, et sûrement encore des productions, des activités dans les commerces et les ateliers avec le public », promet M. Bergeron.

Promouvoir l’art et les rencontres

Pour l’organisation, l’art a toujours été un bon prétexte pour favoriser les rencontres entre les artistes, le public en visite et les gens du coin.

« On a vraiment de beaux commentaires par rapport aux artistes qui se rencontrent, et il y a toujours un engouement à se rencontrer et à se connaître. La communauté est également toujours partante pour participer comme avec les activités pour les enfants », se réjouit le bénévole impliqué.

Ce dernier parle aussi d’un événement qui lance la saison touristique dans la région. « Ça fait une sortie, ça fait de la vie, et les commerçants aiment bien voir les artistes créer dans leur lieu de travail. Ça fait de belles retombées économiques, mais aussi culturelles », résume-t-il.

La date serait peut-être sujette à changement, mais M. Bergeron ne se prononce pas définitivement pour le moment.

Comme avec le Happening de peinture auparavant, le Happening des arts est aussi l’occasion de faire voir de la nouveauté artistique qui est la plupart du temps associée aux centres urbains.

« Ça fait brasser des idées et ça inspire beaucoup les gens. Ça leur donne l’opportunité de voir des pratiques artistiques et en arts visuels qu’on ne voit pas nécessairement tout le temps dans la région », termine-t-il.